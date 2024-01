10 cose che attendiamo con ansia nel 2024

Anteprima motorsport 2024: cosa ci riserverà la stagione 2024 in tutte le categorie Siamo emozionati - e in diretta sul posto.

1° Formula 1: la magia di Max Verstappen

La sua striscia di vittorie alla Red Bull Racing è stata sorprendente, quasi noiosa? Questo è un modo di vederla. L'altro: Quante volte si ha la possibilità di osservare un talento del secolo all'apice della sua arte? 19 vittorie su 22 possibili in questa stagione, più punti in campionato dei piloti al secondo e terzo posto messi insieme: Se vi piace l'eccellenza, non potete non amare Max. I dubbiosi si fermino un attimo: Come giudichiamo oggi le epoche di Ayrton Senna o Michael Schumacher? Come noiosi o piuttosto grandiosi? Sì, stiamo vivendo una fase molto particolare della F1.



Christian Horner: come sta cambiando Max Verstappen / Formula 1 - SPEEDWEEK.COM

2. MotoGP: Marc Márquez fa scintille con la Ducati

Dopo 8 titoli mondiali, una profonda valle di lacrime con la vista doppia e un braccio distrutto, più cadute di qualsiasi altro pilota e un addio emozionante alla Honda, l'eccezionale talento spagnolo guiderà una Ducati di seconda mano per un team privato(Gresini) nel 2024. C'è da scommettere che il campione del mondo Pecco Bagnaia, il secondo classificato Jorge Martín e tutti gli altri piloti Ducati dormiranno un po' peggio quest'inverno rispetto agli anni in cui hanno conosciuto Marc in sella all'inguidabile Honda. Chi scommette contro la vittoria di Márquez nel 2024? E chi scommette che il 2024 non sarà una delle stagioni più divertenti della MotoGP da molto tempo a questa parte? (E non abbiamo nemmeno menzionato il super-talento Pedro Acosta con la sua GASGAS e il team KTM factory con Brad Binder e Jack Miller).



Emozione pura: le immagini dell'anno 2023 del MotoGP / MotoGP - SPEEDWEEK.COM

Terza gara di durata: Le Mans con il record delle opere

Ferrari, Porsche, BMW, Toyota, Alpine, Lamborghini, Cadillac, Peugeot, Isotta-Frascini: quello che sembra il garage di un collezionista di auto miliardario è il campo di partenza del WEC. 19 hypercar con uno schieramento di alto livello renderanno la 24 Ore di Le Mans del 2024 la resa dei conti definitiva sulla Sarthe. Quanto sarà impressionante? Leggende dell'endurance come Sébastien Buemi e Brendon Hartley incontreranno ex stelle della F1 come Mick Schumacher e Robert Kubica. Da una prospettiva di lingua tedesca, il vice-campione del DTM Mirko Bortolotti farà il salto nella hypercar. Valentino Rossi è in arrivo, così come un forte contingente austriaco nei team ufficiali con Ferdinand Habsburg (Alpine), Richard Lietz e Klaus Bachler (entrambi Porsche 911).



In breve: queste sono le attuali classi di prototipi / FIA WEC - SPEEDWEEK.COM

4° WRC: si cerca un nuovo campione

Poiché il giovane Kalle Rovanperä (Toyota), ora doppio campione del mondo, guiderà solo un programma part-time nel Campionato del Mondo Rally 2024, la decisione sul titolo è più aperta che mai, anche a causa della nuova modalità di assegnazione dei punti WRC con effetto immediato: Rivoluzione dei punti 2024 nel Campionato del Mondo Rally / WRC - SPEEDWEEK.COM.



Riuscirà Elfyn Evans (Toyota) a diventare il primo Campione del Mondo Rally britannico dopo Richard Burns (2001)? Ott Tänak, tornato alla Hyundai dalla Ford, riuscirà a superare il suo compagno di squadra Thierry Neuville? E cosa potrà fare Ford senza un vero pilota di punta? Il WRC prenderà il via il 25 gennaio con il classico Rally di Monte Carlo, sempre ricco di colpi di scena.



Tutto esaurito al Rally di Monte Carlo 2024 / WRC - SPEEDWEEK.COM

5° Campionato mondiale Superbike: carte rimescolate alla grande

Nel 2024 Alvaro Bautista dovrà vedersela con un avversario desideroso di vendicarsi della scorsa stagione con un nuovo equipaggiamento: Toprak Razgatlioglu, che ha sostituito la sua Yamaha con una BMW, è l'incarnazione di Mr Motivation. Del tutto insolito: il veterano della Kawasaki Jonathan Rea sale su una Yamaha. E non meno eccitante: l'ex stella del Motomondiale Andrea Iannone è autorizzato ad aprire il gas su una Ducati dopo aver scontato il suo divieto di doping. Un'occasione che non si ripeterà mai più: SPEEDWEEK.com mette in palio i gadget Kawasaki di Jonathan Rea e Alex Lowes:



Merchandising firmato da Jonathan Rea / Concorso - SPEEDWEEK.COM

6° DTM: un vivace andirivieni di piloti

Ok: "Grello", la Porsche 911 giallo brillante di Manthey Racing, rimarrà con noi nel 2024, proprio come il suo pilota, il campione del 2023 Thomas Preining, e il suo secondo classificato dello scorso anno, Mirko Bortolotti su Lamborghini. Una novità, invece: ABT Sportsline porterà al via due Audi R8 con i colori Red Bull, due Honda NSX, Aston Martin e McLaren. Anche se l'intera griglia di partenza avrebbe dovuto essere presentata prima di Natale, l'ADAC ha mantenuto un profilo basso fino a oggi. In ogni caso, il ritardo suggerisce che in questi giorni si sta ancora lavorando dietro le quinte su una serie fantastica con fino a nove (!) marche. Una cosa è certa: otto weekend di gara con 16 gare.



"Grello è una promessa per competere per la vittoria" / DTM - SPEEDWEEK.COM

7° auto Dakar: tutto aperto

Raramente è stato chiarito così poco prima dell'inizio del rally-raid clou nel deserto dell'Arabia Saudita nel gennaio 2024: l'armata Audi di alto livello che ruota attorno a Stéphane Peterhansel, Carlos Sainz e Mattias Ekström può finalmente avere successo con la rivoluzionaria RS Q e-tron al terzo evento? Audi RS Q e-tron migliorata al Rally Dakar / Dakar Auto - SPEEDWEEK.COM



Il vincitore dello scorso anno, Nasser al-Attiyah, ha fatto la mossa migliore passando da Toyota a Prodrive? Il suo compagno di squadra, il campione WRC Sébastien Loeb, sta forse sputando nel suo brodo? E cosa possiamo aspettarci dal giovane americano Seth Quintero, che negli ultimi anni si è preparato con cura per il suo debutto alla Dakar nella grande classe T1? Seth Quintero: Rally Raid - Profilo dell'atleta Red Bull



Le prime risposte al prologo del 5 gennaio 2024.

www.dakar.com

8ª Dakar moto: tutto è ancora aperto

La superstar della KTM Matthias Walkner, uno dei cofavoriti, si è fatto male durante l'allenamento in America a dicembre ed è già sulla strada del ritorno. Matthias Walkner (KTM) fiducioso: "Il ritorno è possibile" / Dakar Moto - SPEEDWEEK.COM.



I suoi compagni di squadra KTM Toby Price e Kevin Benavides, suo fratello Luciano Benavides (Husqvarna) e la punta di diamante GASGAS Sam Sunderland sono ora considerati i favoriti all'interno del Gruppo Pierer Mobility nell'annuale sfida con l'acerrimo rivale Honda. Particolarmente interessante è il velocissimo statunitense Skyler Howes, che è passato dalla KTM alla Honda e vuole dare filo da torcere ai suoi ex compagni di squadra. (Ma poiché stiamo parlando della Dakar, le cose vanno diversamente da come si pensa).



Red Bull KTM unica outsider alla Dakar 2024 / Dakar Moto - SPEEDWEEK.COM

9° Campionato del Mondo MX: sempre più colorato

Per anni, se non decenni, il Campionato del Mondo di Motocross è stato una battaglia tra KTM (o i marchi del Pierer Mobility Group) e i giapponesi. Per l'ultima volta, potremo vedere i familiari rivali darsi battaglia prima che la Ducati cerchi di trasferire il suo successo dalla MotoGP e dalla Superbike al fuoristrada nel 2025. Le prime iscrizioni come wildcard sono già disponibili per questa stagione. Personaggio di spicco: nientemeno che il campione del mondo della serie Tony Cairoli. Ducati fa sul serio: partecipazione al Campionato del Mondo MXGP fissata per il 2025 / Motocross-WM MXGP - SPEEDWEEK.COM



Ci sarà una novità di rilievo nel Campionato del Mondo MX2 già nel 2024: Triumph si schiererà con la sua nuovissima moto da 250cc e i piloti Mikkel Haarup e Camden McLellan, e l'ambasciatore sarà nientemeno che il grande Ricky Carmichael. Triumph entra nel Campionato del Mondo con Haarup e McLellan / Campionato del Mondo Motocross MX2 - SPEEDWEEK.COM.

10° nuovo arrivato: chi bussa?

Non accadrà più così presto in F1: tutti i 20 piloti che hanno terminato la stagione precedente iniziano anche quella nuova. Neanche un cambio di sedile, nessun nuovo arrivato? Il 2024 è l'anno in cui i giovani devono dimostrare ai vecchi campioni che è arrivato il loro momento. Liam Lawson è già riuscito a promuovere la propria causa durante le sue partenze in F1 come sostituto dell'infortunato Daniel Ricciardo. Il campione di F2 Théo Pourchaire e il suo secondo classificato Frederik Vesti stanno facendo tremare i tornelli della classe regina tanto quanto il collaudatore dell'Aston Martin Felipe Drugovich o il giovane della Mercedes Antonelli, che ha il bellissimo nome di battesimo Kimi .



Mercedes e Ferrari: nuova linfa nella stessa squadra di F2 / Formula 1 - SPEEDWEEK.COM