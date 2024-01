10 coisas que esperamos para 2024

Antevisão do desporto automóvel 2024: o que a época de 2024 trará em todas as categorias Estamos entusiasmados - e em direto no local.

1ª Fórmula 1: O mágico Max Verstappen

A sua série de vitórias na Red Bull Racing foi incrível, quase aborrecida? Essa é uma maneira de ver as coisas. A outra: Quantas vezes é que se tem a oportunidade de ver um talento do século no auge da sua arte? 19 das 22 vitórias possíveis esta época, mais pontos no campeonato do que o segundo e o terceiro classificados juntos: Se gostam de excelência, têm de gostar do Max. Os que duvidam, por favor, parem por um momento: Como é que julgamos hoje as épocas de Ayrton Senna ou Michael Schumacher? Como aborrecidas ou como fantásticas? Sim, estamos atualmente a viver uma fase muito especial na F1.



2. MotoGP: Marc Márquez arrasa com a Ducati

Depois de 8 títulos de campeão do mundo, um vale de lágrimas com visão dupla e um braço destruído, mais acidentes do que qualquer outro piloto e uma despedida emocionante da Honda, o excecional talento espanhol vai pilotar uma Ducati em segunda mão para uma equipa privada(Gresini) em 2024. Pode apostar que o campeão do mundo Pecco Bagnaia, o vice-campeão Jorge Martín e todos os outros pilotos da Ducati vão dormir um pouco pior neste inverno do que nos anos em que conheceram Marc na Honda impossível de pilotar. Quem está a apostar contra Márquez para ganhar o título mundial em 2024? E quem aposta contra o facto de 2024 ser uma das épocas mais divertidas do MotoGP em muito tempo? (E ainda nem sequer mencionámos o super-talentoso Pedro Acosta na sua GASGAS e a equipa de fábrica da KTM com Brad Binder e Jack Miller).



3ª corrida de resistência: Le Mans com recorde de obras

Ferrari, Porsche, BMW, Toyota, Alpine, Lamborghini, Cadillac, Peugeot, Isotta-Frascini: o que parece a garagem de um colecionador de carros bilionário é o campo de partida do WEC. 19 hipercarros com um alinhamento de alto calibre farão das 24 Horas de Le Mans de 2024 o derradeiro confronto em Sarthe. Quão espetacular será? Lendas da resistência, como Sébastien Buemi e Brendon Hartley, encontrarão ex-estrelas da F1, como Mick Schumacher e Robert Kubica. Do ponto de vista germânico, o vice-campeão do DTM, Mirko Bortolotti, vai dar um mergulho no hipercarro. Valentino Rossi está a caminho, bem como um forte contingente austríaco em equipas de trabalho com Ferdinand Habsburg (Alpine), Richard Lietz e Klaus Bachler (ambos Porsche 911).



4º WRC: procura-se novo campeão

Poderá Elfyn Evans (Toyota) tornar-se o primeiro Campeão do Mundo de Ralis britânico desde Richard Burns (2001)? Conseguirá Ott Tänak, que regressou à Hyundai vindo da Ford, superar o seu companheiro de equipa Thierry Neuville? E o que é que a Ford pode fazer sem um verdadeiro piloto estrela? O WRC arranca a 25 de janeiro com o clássico Rali de Monte Carlo, que é sempre um bom motivo de drama.



5º Campeonato do Mundo de Superbike: Cartas baralhadas em grande estilo

Álvaro Bautista vai enfrentar um adversário em 2024 que está ansioso por se vingar da época passada com novo equipamento: Toprak Razgatlioglu troca a sua Yamaha por uma BMW e é o Sr. Motivação personificado. Completamente invulgar: o veterano da Kawasaki, Jonathan Rea, passa a sentar-se numa Yamaha. E não menos emocionante: a antiga estrela do MotoGP Andrea Iannone pode acelerar numa Ducati depois de cumprir a sua proibição de doping. Esta oportunidade nunca mais se repetirá: a SPEEDWEEK.com está a oferecer artigos da Kawasaki de Jonathan Rea e Alex Lowes:



6ª DTM: Idas e vindas animadas

Muito bem: "Grello", o Porsche 911 amarelo brilhante da Manthey Racing, vai continuar connosco em 2024, tal como o seu piloto, o campeão de 2023 Thomas Preining, e o seu segundo classificado do ano passado, Mirko Bortolotti num Lamborghini. Mas há uma novidade: A ABT Sportsline vai trazer dois Audi R8 com as cores da Red Bull para a partida, dois Honda NSX estão a chegar, assim como a Aston Martin e a McLaren. Embora toda a grelha devesse ter sido apresentada antes do Natal, a ADAC manteve-se discreta até à data. De qualquer forma, o atraso sugere que ainda se está a trabalhar nos bastidores de uma série fantástica com até nove (!) marcas. Uma coisa é certa: oito fins-de-semana com 16 corridas.



7º carro do Dakar: tudo em aberto

Será que o vencedor do ano passado, Nasser al-Attiyah, fez a jogada suprema ao mudar da Toyota para a Prodrive? Será que o seu companheiro de equipa, o campeão recordista do WRC Sébastien Loeb, está a cuspir na sua sopa? E o que podemos esperar do jovem americano Seth Quintero, que tem sido cuidadosamente preparado para a sua estreia no Dakar na grande classe T1 nos últimos anos? Seth Quintero: Rally Raid - Perfil de atleta Red Bull



Primeiras respostas no prólogo de 5 de janeiro de 2024.

8ª Moto do Dakar: tudo ainda está em aberto

A superestrela da KTM, Matthias Walkner, um dos co-favoritos, ficou inconsciente durante os treinos na América em dezembro e já está no caminho de regresso. Matthias Walkner (KTM) confiante: "O regresso é possível" / Dakar Moto - SPEEDWEEK.COM.



Os seus companheiros de equipa na KTM, Toby Price e Kevin Benavides, o seu irmão Luciano Benavides (Husqvarna) e o ponta de lança da GASGAS, Sam Sunderland, são agora considerados os favoritos do Pierer Mobility Group para o confronto anual com a arquirrival Honda. De particular interesse é o super-rápido rapaz norte-americano Skyler Howes, que mudou da KTM para a Honda e quer dar aos seus antigos companheiros de equipa uma corrida pelo seu dinheiro. (Mas como estamos a falar do Dakar, as coisas acabam por ser diferentes do que se pensa).



9º Campeonato do Mundo de MX: está a ficar mais colorido

Durante anos, se não décadas, o Campeonato do Mundo de Motocross tem sido uma batalha entre a KTM (ou as marcas do Pierer Mobility Group) e os japoneses. Pela última vez, vamos poder ver os rivais familiares a lutarem entre si antes da Ducati tentar transferir o seu sucesso do MotoGP e Superbike para as corridas todo-o-terreno em 2025. As primeiras entradas wildcard já estão disponíveis esta época. Figura de proa: nada mais nada menos que o campeão mundial da série, Tony Cairoli. Ducati leva a sério: participação no Campeonato do Mundo de MXGP fixada para 2025 / Motocross-WM MXGP - SPEEDWEEK.COM



10º novato: Quem está a bater à porta?

Não voltará a acontecer tão cedo na F1: que todos os 20 pilotos que terminaram a época anterior comecem também a nova época. Nem uma única troca de lugares, nenhum estreante? 2024 é o ano em que os jovens têm de provar aos mais velhos que chegou a sua hora. Liam Lawson já conseguiu promover a sua própria causa durante os seus arranques na F1 como substituto do lesionado Daniel Ricciardo. O campeão da F2, Théo Pourchaire, e o seu segundo classificado, Frederik Vesti, estão a fazer vibrar os torniquetes da categoria rainha com tanta força como o piloto de testes da Aston Martin, Felipe Drugovich, ou o júnior da Mercedes, Antonelli, que tem o belo nome próprio Kimi .



