Christian Horner : Merci aux fans de Red Bull Racing

Avec la RB19, Red Bull Racing a mis sur pied l'an dernier une voiture qui a dominé la saison de Formule 1. L'équipe de Milton Keynes a ainsi remporté 21 des 22 courses de l'année dernière, ainsi que cinq des six sprints qui ont été organisés. Cette supériorité était déjà perceptible lors des essais de pré-saison à Bahreïn, comme l'a constaté l'ancien et nouveau champion Max Verstappen.

Avec son coéquipier Sergio "Checo" Pérez, le Néerlandais a confirmé cette forme prometteuse lors des deux premiers GP avec deux doubles victoires consécutives. Verstappen a remporté 18 autres GP l'année dernière, son coéquipier est monté deux fois sur la plus haute marche du podium. C'est pourquoi le bilan de la saison de Christian Horner est également très bon.



Le directeur de l'équipe Red Bull Racing résume dans un message aux fans : "On m'a souvent demandé de mettre des mots sur la saison 2023 et l'un des termes sur lesquels je reviens toujours est - phénoménal. Nous avons fêté 21 victoires en 22 courses, et cinq triomphes en six sprints. Nous avons obtenu le plus grand nombre de points dans l'histoire de ce sport et nous avons bifurqué vers les deux titres de champion du monde - ce fut une année incroyable. Et pour tout cela, nous avons été incroyablement soutenus par nos fans du monde entier".

"Il y a tellement de facteurs qui ont contribué à la conquête des deux titres : il y a l'équipe à l'usine, qui a développé une voiture extraordinaire avec la RB19, les femmes et les hommes brillants sur la piste, qui ont réussi à optimiser les performances, et le formidable partenariat avec Honda, et bien sûr les deux grands pilotes Max et Checo. La dernière pièce du puzzle est le soutien de nos fans, qui est vraiment au cœur de tout ce que nous faisons", ajoute le Britannique.

"Je voudrais tous vous remercier de nous avoir accompagnés à chaque étape de notre parcours. Des peintures époustouflantes des fans lors des courses aux Etats-Unis à l'immense armée orange à Spielberg et Zandvoort, en passant par la mer bleue que nous avons vue dans le monde entier, le soutien - voici à nouveau ce mot - a été phénoménal. L'esprit d'équipe, l'engagement et la passion de l'équipe et de ses fans ont été remarquables, et j'ai hâte de voir tout cela se reproduire l'année prochaine".

Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Circuit international de Bahreïn, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island