Christian Horner: grazie ai tifosi della Red Bull Racing

Con la RB19, l'anno scorso la Red Bull Racing ha messo in pista un'auto che ha dominato la stagione di Formula 1. Il team di Milton Keynes ha vinto 21 delle 22 gare disputate l'anno scorso, oltre a cinque dei sei sprint disputati. La superiorità era già evidente durante i test pre-stagionali in Bahrain, come ha notato il vecchio e nuovo campione Max Verstappen.

L'olandese e il suo compagno di squadra Sergio "Checo" Pérez hanno confermato la loro promettente forma nei primi due GP con due doppie vittorie consecutive. Verstappen si è assicurato altri 18 trionfi nei GP dello scorso anno, mentre il suo compagno di squadra è riuscito a salire due volte sul gradino più alto del podio. Il bilancio della stagione di Christian Horner è quindi molto positivo.



Il Team Principal della Red Bull Racing riassume in un messaggio ai fan: "Mi è stato spesso chiesto di descrivere a parole la stagione 2023 e il termine che continuo a usare è: fenomenale. Abbiamo festeggiato 21 vittorie in 22 gare e cinque trionfi in sei sprint. Abbiamo ottenuto il maggior numero di punti nella storia di questo sport e abbiamo vinto entrambi i titoli mondiali: è stato un anno incredibile. E in tutto questo, abbiamo avuto un sostegno incredibile dai nostri fan in tutto il mondo".

"Sono tanti i fattori che hanno contribuito alla conquista di entrambi i titoli: il team in fabbrica che ha sviluppato una vettura eccezionale con la RB19, i brillanti uomini e donne in pista che sono riusciti a ottimizzare le prestazioni, la grande partnership con Honda e naturalmente i due grandi piloti Max e Checo. L'ultimo pezzo del puzzle è il sostegno dei nostri fan, che sono davvero al centro di tutto ciò che facciamo", ha aggiunto il britannico.

"Voglio ringraziare tutti voi per essere stati al nostro fianco in ogni fase del percorso. Dalle splendide livree dei tifosi alle gare negli Stati Uniti, all'enorme esercito arancione a Spielberg e Zandvoort, fino al mare di blu che abbiamo visto in tutto il mondo, il supporto è stato - ecco di nuovo quella parola - fenomenale. Lo spirito di squadra, l'impegno e la passione del team e dei suoi tifosi sono stati notevoli e non vedo l'ora di ripetere tutto questo l'anno prossimo".

Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito Internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Jeddah Corniche Circuit, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas