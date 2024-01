Christian Horner: Obrigado aos fãs da Red Bull Racing

A Red Bull Racing Team bateu vários recordes na Fórmula 1 no ano passado e defendeu com sucesso os dois títulos de campeão do mundo. O Diretor da Equipa, Christian Horner, faz um balanço numa mensagem aos fãs.

Com o RB19, a Red Bull Racing colocou nas suas rodas, no ano passado, um carro que dominou a temporada de Fórmula 1. Com ele, a equipa de Milton Keynes venceu 21 das 22 corridas do ano passado, bem como cinco dos seis sprints disputados. A superioridade já era evidente durante os testes de pré-temporada no Bahrein, como observou o antigo e novo campeão Max Verstappen.

O holandês e o seu companheiro de equipa Sergio "Checo" Pérez confirmaram a sua forma promissora nos dois primeiros GPs com duas vitórias duplas consecutivas. Verstappen garantiu mais 18 triunfos em GPs no ano passado, enquanto o seu companheiro de equipa conseguiu brilhar no degrau mais alto do pódio duas vezes. A avaliação de Christian Horner sobre a temporada é, portanto, muito favorável.



O chefe de equipa da Red Bull Racing resume numa mensagem aos fãs: "Já me pediram muitas vezes para colocar a época de 2023 em palavras e um termo a que continuo a voltar é - fenomenal. Celebrámos 21 vitórias em 22 corridas e cinco triunfos em seis sprints. Marcámos o maior número de pontos na história do desporto e ambos conquistámos títulos mundiais - foi um ano incrível. E, ao longo de tudo isto, tivemos um apoio incrível dos nossos fãs em todo o mundo."

"São muitos os factores que contribuíram para a conquista dos dois títulos: a equipa na fábrica que desenvolveu um carro excecional com o RB19, os homens e mulheres brilhantes na pista que conseguiram otimizar o desempenho, a grande parceria com a Honda e, claro, os dois grandes pilotos Max e Checo. A última peça do puzzle é o apoio dos nossos fãs, que estão realmente no centro de tudo o que fazemos", acrescentou o britânico.

"Quero agradecer-vos a todos por estarem connosco a cada passo do caminho. Desde as deslumbrantes pinturas dos fãs nas corridas nos EUA, ao enorme exército laranja em Spielberg e Zandvoort, ao mar de azul que vimos em todo o mundo, o apoio tem sido - aqui está essa palavra outra vez - fenomenal. O espírito de equipa, o empenho e a paixão da equipa e dos seus fãs têm sido notáveis e mal posso esperar para repetir tudo no próximo ano."

Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrein, Circuito Internacional do Bahrein, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20.10. GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas