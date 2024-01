Nouveau nom de Sauber : Stake F1 Team au lieu d'Alfa Romeo

Les Suisses ont dû essuyer quelques blagues lorsqu'ils ont déclaré le 15 décembre que l'actuel partenaire de l'équipe, Kick.com, s'était assuré les droits d'appellation de la Formule 1 de Hinwil pour les deux prochaines années. En effet, en raison de la plateforme de streaming australienne, la nouvelle voiture de fonction de Valtteri Bottas et Zhou Guanyu s'appelle désormais "Kick Sauber".

L'équipe elle-même portera le nom de Stake F1 Team, faisant ainsi référence à un autre partenaire de l'équipe : La marque Stake, qui est active dans le domaine des paris, du divertissement et du style de vie. Comme Kick.com, Stake sera le nom de l'équipe cette année et l'année prochaine. Ensuite, il passera à l'équipe d'usine Audi.

Comme Kick.com, Stake était déjà partenaire de l'équipe de Hinwil l'année dernière. Avec de nouvelles idées de marketing, l'équipe veut apporter un vent de fraîcheur dans les relations entre l'équipe et ses fans et mettre les supporters du sport au centre de l'attention. Le représentant de l'équipe, Alessandro Alunni Bravi, explique : "La saison passée a marqué le début du voyage de Stake en Formule 1, et le nouveau rôle de la marque à la tête de l'équipe Stake F1 Team est la prochaine étape logique et excitante de ce voyage".

"Stake a non seulement réussi à puiser dans la communauté croissante de fans de Formule 1 pour élargir sa propre communauté, mais a également permis à un tout nouveau public de découvrir ce sport, ce qui a profité non seulement à notre équipe, mais aussi à tout le monde en Formule 1. Nous avons eu l'occasion de participer à des actions incroyables avec certains ambassadeurs de Stake, dont la légende du football argentin Sergio Agüero et le rappeur indo-canadien Karan Aujla", s'enthousiasme l'Italien de 49 ans.

"2024 ouvre un nouveau chapitre et offre la possibilité de faire encore plus, de s'améliorer et d'accomplir encore plus : Nous attendons avec impatience un calendrier d'événements encore plus excitant pour cette nouvelle saison", ajoute Alunni Bravi.

Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Circuit international de Bahreïn, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island