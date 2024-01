Il nuovo nome della Sauber: Stake F1 Team al posto di Alfa Romeo

Gli svizzeri hanno dovuto sopportare qualche battuta quando il 15 dicembre hanno annunciato che l'attuale partner del team Kick.com si era assicurato i diritti di denominazione dei piloti di Formula 1 di Hinwil per i prossimi due anni. Grazie alla piattaforma di streaming australiana, la nuova vettura aziendale di Valtteri Bottas e Zhou Guanyu si chiama ora "Kick Sauber".

La squadra stessa porterà il nome di Stake F1 Team, in riferimento a un altro dei partner del team: Il marchio Stake, che opera nel settore delle scommesse, dell'intrattenimento e del lifestyle. Come Kick.com, anche Stake sarà lo sponsor del team per quest'anno e per il prossimo. Dopodiché, verrà perfezionato il passaggio al team Audi works.

Come Kick.com, Stake era già partner del team di Hinwil lo scorso anno. Il team vuole portare una ventata di aria fresca nei rapporti tra squadra e tifosi con nuove idee di marketing e mettere al centro dell'attenzione i sostenitori di questo sport. Il rappresentante del team Alessandro Alunni Bravi spiega: "La scorsa stagione è stata l'inizio del viaggio di Stake in Formula 1, e il nuovo ruolo del marchio alla guida dello Stake F1 Team è il logico ed entusiasmante passo successivo in questo viaggio."

"Stake non solo è riuscita a sfruttare la crescente base di fan della Formula 1 per espandere la propria comunità, ma ha anche introdotto un pubblico completamente nuovo in questo sport, a beneficio non solo del nostro team ma di tutti gli altri in Formula 1. Abbiamo avuto l'opportunità di partecipare ad alcune incredibili attività con alcuni degli ambasciatori di Stake, tra cui la leggenda del calcio argentino Sergio Agüero e il rapper indiano-canadese Karan Aujla", spiega entusiasta il 49enne italiano.

"Il 2024 aprirà un nuovo capitolo e offrirà la possibilità di fare ancora di più, di diventare ancora più bravi e di ottenere ancora di più: Ci aspettiamo un calendario di eventi ancora più entusiasmante in questa nuova stagione", aggiunge Alunni Bravi.

Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito Internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Jeddah Corniche Circuit, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas