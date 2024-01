Novo nome da Sauber: Equipa de F1 da Stake em vez de Alfa Romeo

Os suíços tiveram de suportar algumas piadas quando anunciaram, a 15 de dezembro, que o atual parceiro da equipa, Kick.com, tinha assegurado os direitos de nome para os pilotos de Fórmula 1 de Hinwil durante os próximos dois anos. Por causa da plataforma de streaming australiana, o novo carro da empresa de Valtteri Bottas e Zhou Guanyu chama-se agora "Kick Sauber".

A própria equipa terá o nome Stake F1 Team, em referência a outro parceiro da equipa: A marca Stake, que actua no sector das apostas, do entretenimento e do estilo de vida. Tal como o Kick.com, a Stake será também o patrocinador da equipa este ano e no próximo. Depois disso, será finalizada a mudança para a equipa de trabalho da Audi.

Tal como a Kick.com, a Stake já era parceira da equipa de Hinwil no ano passado. A equipa pretende trazer uma lufada de ar fresco às relações equipa-fãs com novas ideias de marketing e colocar os apoiantes do desporto no centro das atenções. O representante da equipa, Alessandro Alunni Bravi, explica: "A época passada foi o início da jornada da Stake na Fórmula 1 e o novo papel da marca ao leme da Stake F1 Team é o próximo passo lógico e emocionante desta jornada."

"A Stake não só aproveitou com sucesso a crescente base de fãs da Fórmula 1 para expandir a sua comunidade, como também introduziu um público totalmente novo no desporto, beneficiando não só a nossa equipa como todos os outros na Fórmula 1. Tivemos a oportunidade de participar em algumas actividades incríveis com alguns dos embaixadores da Stake, incluindo a lenda do futebol argentino Sergio Agüero e o rapper indiano-canadiano Karan Aujla", entusiasma-se o italiano de 49 anos.

"2024 abrirá um novo capítulo e oferece a oportunidade de fazer ainda mais, de nos tornarmos ainda melhores e de alcançarmos ainda mais: Estamos ansiosos por um calendário de eventos ainda mais emocionante nesta nova época", acrescenta Alunni Bravi.

Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Jeddah Corniche Circuit, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20.10. GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas