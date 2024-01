ServusTV : la Formule 1 et le football atteignent des millions de personnes

2023 a été une nouvelle année de succès pour ServusTV et ServusTV On. Au total, la Formule 1 a atteint plus de 3,4 millions de personnes sur ServusTV, toutes retransmissions confondues.

Au cours de la saison de Formule 1 qui vient de s'achever et au cours de laquelle le pilote de Red Bull Racing Max Verstappen a remporté le titre de champion du monde pour la troisième fois consécutive, la course de Las Vegas a atteint en novembre la plus forte part de marché de tous les programmes depuis le début de la diffusion, avec 61,1 % dans la catégorie E12+ (406 000 téléspectateurs).

La course avec la meilleure pénétration moyenne a été l'ouverture de la saison à Bahreïn avec 683.000 téléspectateurs. Au total, la Formule 1 a atteint plus de 3,4 millions de personnes sur ServusTV, toutes retransmissions confondues. La première course de l'année a également fait partie des émissions les plus fortes de l'année dernière sur ServusTV On.

Avec 273.000 vues, le week-end de course sur le circuit du désert occupe la première place, suivi par les courses de Melbourne et de Zandvoort (250.000 vues chacune), deux autres événements de Formule 1, ainsi que le match de football Autriche-Suède (230.600 vues).

Tout comme la Formule 1, le roi football a également assuré de bons taux d'audience : Avant que l'équipe nationale ne dispute l'UEFA Euro 2024 en Allemagne l'année prochaine, les téléspectateurs ont pu vivre pour la première fois en direct les qualifications pour le tournoi sur ServusTV. Avec la diffusion des matchs de qualification, ServusTV a atteint un Autrichien sur trois âgé de 12 ans et plus (2,6 millions).

Le match contre la Suède en juin a été le point fort. Ici, ServusTV atteint 1,3 million de téléspectateurs et une part de marché de 34,8 pour cent (E12+) et 42,8 pour cent dans le groupe cible des 12-49 ans. L'UEFA Euro 2024 est à regarder en direct sur ServusTV et ServusTV On. Parmi les 31 matchs en direct de la phase finale sur ServusTV, on compte en exclusivité tous les matchs de l'équipe nationale autrichienne, le match d'ouverture, les deux rencontres de demi-finale ainsi que la finale.

Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island