ServusTV: la Formula 1 e il calcio raggiungono milioni di persone

Il 2023 è stato un altro anno di successo per ServusTV e ServusTV On. Complessivamente, la Formula 1 su ServusTV ha raggiunto più di 3,4 milioni di persone in tutte le trasmissioni.

Nella passata stagione di Formula 1, in cui il pilota della Red Bull Racing Max Verstappen ha vinto il titolo di campione del mondo per la terza volta consecutiva, la gara di Las Vegas a novembre ha raggiunto la quota di mercato più alta di qualsiasi programma dall'inizio della trasmissione con il 61,1% nella categoria E12+ (406.000 spettatori).

La gara con la più alta portata media è stata l'apertura della stagione in Bahrain con 683.000 spettatori. Complessivamente, la Formula 1 su ServusTV ha raggiunto più di 3,4 milioni di spettatori in tutte le trasmissioni. La prima gara dell'anno è stata anche una delle trasmissioni più forti dello scorso anno su ServusTV On.

Con 273.000 visualizzazioni, il weekend di gara sul circuito del deserto è al primo posto, seguito dalle gare di Melbourne e Zandvoort (250.000 visualizzazioni ciascuna), da altri due eventi di Formula 1 e dalla partita di calcio tra Austria e Svezia (230.600 visualizzazioni).

Come la Formula 1, anche il King Football ha garantito buoni ascolti: Prima che la squadra nazionale partecipi a UEFA Euro 2024 in Germania l'anno prossimo, i telespettatori hanno potuto vivere per la prima volta le qualificazioni al torneo in diretta su ServusTV. ServusTV ha raggiunto un austriaco su tre di età superiore ai 12 anni (2,6 milioni) con la copertura delle partite di qualificazione.

Il momento clou è stata la partita contro la Svezia a giugno. ServusTV ha raggiunto 1,3 milioni di spettatori e una quota di mercato del 34,8% (E12+) e del 42,8% nel gruppo target dei giovani tra i 12 e i 49 anni. UEFA Euro 2024 può essere visto in diretta su ServusTV e ServusTV On. Le 31 partite in diretta del torneo finale su ServusTV comprendono esclusivamente tutte le partite della nazionale austriaca, la partita inaugurale, le due semifinali e la finale.

Coppa del Mondo di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Jeddah Corniche Circuit, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas