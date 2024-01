ServusTV: A Fórmula 1 e o futebol chegam a milhões de pessoas

2023 foi mais um ano de sucesso para a ServusTV e a ServusTV On. No total, a Fórmula 1 na ServusTV chegou a mais de 3,4 milhões de pessoas em todas as emissões.

Na última temporada de Fórmula 1, em que o piloto da Red Bull Racing, Max Verstappen, conquistou o título de campeão mundial pela terceira vez consecutiva, a corrida de Las Vegas, em novembro, alcançou a quota de mercado mais elevada de todos os programas desde o início da transmissão, com 61,1% na categoria E12+ (406 000 telespectadores).

A corrida com o maior alcance médio foi a abertura da época no Bahrain, com 683 000 telespectadores. No total, a Fórmula 1 na ServusTV alcançou mais de 3,4 milhões de telespectadores em todas as transmissões. A primeira corrida do ano foi também um dos programas mais fortes do ano passado na ServusTV On.

Com 273 000 visualizações, o fim de semana de corrida no circuito do deserto ocupa o primeiro lugar, seguido das corridas de Melbourne e Zandvoort (250 000 visualizações cada), de dois outros eventos de Fórmula 1 e do jogo de futebol entre a Áustria e a Suécia (230 600 visualizações).

Tal como a Fórmula 1, o King Football também assegurou bons índices de audiência: Antes de a equipa nacional competir no Euro 2024 na Alemanha, no próximo ano, os telespectadores puderam assistir às eliminatórias para o torneio em direto na ServusTV pela primeira vez. A ServusTV chegou a um em cada três austríacos com 12 anos ou mais (2,6 milhões) com a cobertura dos jogos de qualificação.

O ponto alto foi o jogo contra a Suécia, em junho. A ServusTV alcançou 1,3 milhões de telespectadores e uma quota de mercado de 34,8% (E12+) e 42,8% no grupo-alvo dos 12 aos 49 anos. O UEFA Euro 2024 pode ser visto em direto na ServusTV e na ServusTV On. Os 31 jogos em direto da final do torneio na ServusTV incluem exclusivamente todos os jogos da seleção nacional austríaca, o jogo de abertura, as duas meias-finais e a final.

Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrein, Circuito Internacional do Bahrein, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20.10. GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas