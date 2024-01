James Allison: "Así es la Fórmula 1"

La escudería Mercedes ha tenido problemas desde que se puso en marcha la gran revolución del reglamento al inicio de la temporada 2022. Los antiguos campeones del mundo han abandonado el camino del éxito tras un largo periodo de dominio y el año pasado, el equipo de Lewis Hamilton y George Russell tampoco pudo celebrar una victoria en un GP.

Sin embargo, hay esperanzas de que pronto vuelvan a la senda del éxito. El director del equipo, Toto Wolff, dejó inequívocamente claro que no quiere esperar hasta el próximo gran cambio de reglamento, en 2026, para volver a ver a su equipo luchando por el título. El ambicioso vienés preferiría ver a su equipo de nuevo en lo más alto ya en la próxima temporada.

Esto plantea la pregunta: ¿es eso posible? El director técnico de Mercedes, James Allison, afirma en el podcast "Performance People": "La respuesta es que no lo sé. Espero que el programa que hemos puesto en marcha sea suficiente para volver a ser competitivos." Y el ingeniero se pregunta: "Cuando hablamos de ganar, ¿nos referimos a una carrera o al Campeonato del Mundo?".

"En mi cabeza, siempre se trata del campeonato del mundo. En eso consiste la Fórmula 1: hay un campeonato del mundo de constructores y otro de pilotos. Espero que hayamos hecho lo suficiente para tener una oportunidad en la lucha por los títulos en ambas clasificaciones. Pero si nos fijamos en la larga historia de la Fórmula 1, las estadísticas están en nuestra contra. Los equipos no se recuperan en el poco tiempo que nos marcamos como objetivo".

"No obstante, nos hemos marcado un programa bastante ambicioso. Hemos avanzado bastante con el coche para 2024. Sólo el tiempo dirá si será suficiente o no, pero espero que sí por nuestro bien y sé que todos mis colegas y compañeros de equipo que me rodean esperan lo mismo", añade combativo.

Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP de Bahréin, Circuito Internacional de Bahréin, Sakhir

09.03. GP de Arabia Saudí, Circuito Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP de Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP de Japón, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de China, Circuito Internacional de Shanghai, Shanghai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Mónaco, Circuito de Mónaco, Montecarlo

09.06. GP de Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de España, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP de Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Gran Bretaña, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hungría, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP de los Países Bajos, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP de Azerbaiyán, Circuito de la ciudad de Bakú, Bakú

22.09. GP de Singapur, Circuito urbano de Marina Bay, Singapur

20.10. GP de Austin, Circuito de las Américas, Austin

27.10. GP de México, Autódromo Hermann Rodríguez, Ciudad de México

03.11. GP de Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito urbano de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Yas Island