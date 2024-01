James Allison : "C'est ça, la Formule 1".

Depuis que la grande révolution des règles a été mise en œuvre pour le début de la saison 2022, l'équipe Mercedes a du mal à s'en sortir. Les anciens champions du monde ont quitté la voie du succès après une longue période de domination et, l'année dernière, l'équipe de Lewis Hamilton et George Russell n'a pas non plus pu fêter de victoire en GP.

L'espoir de retrouver bientôt le chemin du succès est néanmoins présent. Le directeur de l'équipe, Toto Wolff, a clairement fait savoir qu'il n'attendrait pas la prochaine modification majeure du règlement, en 2026, pour voir son équipe se battre à nouveau pour le titre. L'ambitieux Viennois souhaiterait voir son équipe revenir au sommet dès la saison prochaine.

Une question se pose alors : est-ce vraiment possible ? Le directeur technique de Mercedes, James Allison, répond à cette question dans le podcast "Performance People" : "La réponse est que je ne sais pas. J'espère que le programme que nous avons mis en place sera suffisant pour que nous soyons à nouveau compétitifs". Et l'ingénieur de demander : "Quand on parle de gagner, est-ce qu'on parle d'une course ou du championnat du monde ?"

"Dans ma tête, il s'agit toujours du championnat du monde. C'est le but de la Formule 1 : il y a un championnat du monde des constructeurs et un championnat du monde des pilotes. J'espère que nous en avons fait assez pour avoir une chance dans la lutte pour le titre dans les deux classements. Mais si l'on regarde la longue histoire de la Formule 1, les statistiques parlent contre nous. Les équipes ne se rétablissent pas dans le court laps de temps que nous nous sommes fixé comme objectif".

"Malgré tout, nous nous sommes fixé un programme assez ambitieux. Nous avons fait des progrès assez importants avec la voiture pour 2024. Seul le temps nous dira si cela est suffisant ou non, mais je l'espère pour nous et je sais que tous mes collègues et coéquipiers autour de moi espèrent la même chose", ajoute-t-il, combatif.

Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Circuit international de Bahreïn, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island