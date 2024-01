James Allison: "Questa è la Formula 1".

Il team Mercedes ha faticato da quando è stata attuata la grande rivoluzione delle regole all'inizio della stagione 2022. Gli ex campioni del mondo hanno abbandonato la strada del successo dopo un lungo periodo di dominio e l'anno scorso la squadra di Lewis Hamilton e George Russell non è riuscita a festeggiare la vittoria di un GP.

Ciononostante, c'è la speranza che tornino presto sulla strada del successo. Il team principal Toto Wolff ha detto chiaramente che non vuole aspettare la prossima modifica delle regole nel 2026 per vedere la sua squadra lottare di nuovo per il titolo. L'ambizioso viennese preferirebbe vedere la sua squadra tornare al vertice già nella prossima stagione.

Questo solleva la domanda: è possibile? Il direttore tecnico della Mercedes, James Allison, ha dichiarato nel podcast "Performance People": "La risposta è: non lo so. Spero che il programma che abbiamo messo in atto sia sufficiente per tornare a essere competitivi". E l'ingegnere chiede: "Quando parliamo di vittoria, intendiamo una gara o il Campionato del Mondo?".

"Nella mia testa si parla sempre di campionato del mondo. La Formula 1 è tutta qui: c'è un campionato mondiale costruttori e un campionato mondiale piloti. Spero che abbiamo fatto abbastanza per avere una possibilità di lottare per i titoli in entrambe le classifiche. Ma se si guarda alla lunga storia della Formula 1, le statistiche sono contro di noi. Le squadre non si riprendono nel breve tempo che ci siamo prefissati".

"Tuttavia, ci siamo prefissati un programma piuttosto ambizioso. Abbiamo fatto molti progressi con la vettura per il 2024. Solo il tempo ci dirà se sarà sufficiente o meno, ma lo spero per il nostro bene e so che tutti i miei colleghi e compagni di squadra intorno a me sperano lo stesso", aggiunge combattivo.

Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito Internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Jeddah Corniche Circuit, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas