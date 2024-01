James Allison: "É disto que se trata a Fórmula 1".

A equipa Mercedes tem tido dificuldades desde que a grande revolução das regras foi implementada no início da temporada de 2022. Os antigos campeões mundiais abandonaram o caminho do sucesso após um longo período de domínio e, no ano passado, a equipa de Lewis Hamilton e George Russell também não conseguiu celebrar uma vitória num GP.

No entanto, há esperança de que em breve voltem à estrada do sucesso. O Diretor da Equipa, Toto Wolff, deixou bem claro que não quer esperar até à próxima grande alteração das regras, em 2026, para ver a sua equipa lutar novamente pelo título. O ambicioso vienense preferia ver a sua equipa de volta ao topo já na próxima época.

Isto levanta a questão: será que isso é possível? James Allison, diretor técnico da Mercedes, afirma no podcast "Performance People": "A resposta é: não sei. Espero que o programa que implementámos seja suficiente para voltarmos a ser competitivos". E o engenheiro pergunta: "Quando falamos em ganhar, referimo-nos a uma corrida ou ao Campeonato do Mundo?"

"Na minha cabeça, é sempre o campeonato do mundo. A Fórmula 1 é isso mesmo: há um campeonato do mundo de construtores e um campeonato do mundo de pilotos. Espero que tenhamos feito o suficiente para termos uma hipótese na luta pelos títulos em ambas as classificações. Mas se olharmos para a longa história da Fórmula 1, as estatísticas estão contra nós. As equipas não recuperam no curto espaço de tempo que estabelecemos como objetivo."

"No entanto, estabelecemos um programa bastante ambicioso. Fizemos muitos progressos com o carro para 2024. Só o tempo dirá se será suficiente ou não, mas espero que sim para nosso bem e sei que todos os meus colegas e companheiros de equipa à minha volta esperam o mesmo", acrescenta combativamente.

Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrein, Circuito Internacional do Bahrein, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Jeddah Corniche Circuit, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas