Carlos Sainz, star de Ferrari : voici comment il se bat contre Leclerc

Cela fait maintenant trois ans que Carlos Sainz et Charles Leclerc sont coéquipiers et deux ans que le Monégasque a pris l'avantage dans le duel interne à l'équipe : en 2021, Sainz a fait mieux que son coéquipier en terminant cinquième du championnat du monde, l'année suivante, Leclerc était deuxième du championnat du monde, tandis que l'Espagnol a dû se contenter à nouveau de la cinquième place.

La saison dernière, Leclerc s'est classé cinquième et Sainz septième. Il a tout de même pu se consoler en remportant la seule victoire en GP pour Ferrari l'année dernière : A Singapour, il a franchi la ligne d'arrivée avant toutes les autres stars du GP et a ainsi empêché Red Bull Racing de remporter tous les GP.

L'une des raisons qui poussent Sainz à réaliser des performances de haut niveau est son solide coéquipier, avec lequel il entretient une bonne relation, comme il l'a souligné dans un entretien avec "DAZN Espagne". "Dans chaque course, seul un demi-dixième nous sépare. Charles et moi sommes toujours proches l'un de l'autre. Il est bon sur un tour rapide, tout comme lorsqu'il s'agit de gagner des positions au départ", s'est-il félicité.

"Et nous nous entendons bien aussi, je pense que c'est aussi la meilleure chose pour l'équipe. Ils ont deux pilotes qui se poussent mutuellement. Nous sommes liés par une saine concurrence, mais l'équipe passe toujours en premier. J'essaie d'attaquer quand c'est nécessaire et de me contrôler quand c'est demandé", a révélé le fils de la légende du rallye éponyme sur sa façon d'aborder le duel contre son coéquipier.

Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Circuit international de Bahreïn, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island