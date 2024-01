La stella della Ferrari Carlos Sainz: ecco come combatte Leclerc

Carlos Sainz ha ottenuto l'unica vittoria in un GP per la Ferrari lo scorso anno, ma si è piazzato al settimo posto nella classifica del campionato dietro al suo compagno di squadra Charles Leclerc. Di recente ha rivelato come lo sfida.

Carlos Sainz e Charles Leclerc sono compagni di squadra da tre anni, e il monegasco è in vantaggio nel duello interno alla squadra da due anni: nel 2021, Sainz ha fatto ancora meglio del suo compagno di squadra con il quinto posto nel Campionato del Mondo, e l'anno successivo Leclerc è stato secondo nel Campionato del Mondo, mentre lo spagnolo ha dovuto ancora una volta accontentarsi del quinto posto.

La scorsa stagione, Leclerc si è classificato quinto e Sainz settimo in campionato. Almeno ha potuto consolarsi con il fatto che l'anno scorso ha ottenuto l'unica vittoria in un GP per la Ferrari: A Singapore ha tagliato il traguardo davanti a tutti gli altri protagonisti dei GP, impedendo alla Red Bull Racing di conquistare subito tutte le vittorie dei GP.

Uno dei motivi che spinge Sainz a prestazioni di alto livello è il suo forte compagno di squadra, con il quale ha un ottimo rapporto, come ha sottolineato in un'intervista a "DAZN Spain". "Solo mezzo decimo ci separa in ogni gara. Io e Charles siamo sempre vicini. Lui è bravo nel giro veloce, così come quando si tratta di guadagnare posizioni in partenza", ha sottolineato.

"E andiamo anche d'accordo, e credo che sia la cosa migliore anche per la squadra. Abbiamo due piloti che si spingono a vicenda. C'è una sana competizione tra di noi, ma la squadra viene sempre prima di tutto. Cerco di attaccare quando serve e di controllarmi quando è necessario", ha detto il figlio dell'omonima leggenda del rally, rivelando il suo approccio nel duello contro il compagno di squadra.

Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito Internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Jeddah Corniche Circuit, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas