Carlos Sainz, estrela da Ferrari: É assim que ele luta com Leclerc

Carlos Sainz obteve a única vitória em GP para a Ferrari no ano passado, mas terminou em sétimo lugar na classificação do campeonato, atrás do seu companheiro de equipa Charles Leclerc. Recentemente, revelou como o desafia.

Carlos Sainz e Charles Leclerc são companheiros de equipa há três anos, e o monegasco tem tido a vantagem no duelo entre equipas há dois anos: em 2021, Sainz fez ainda melhor do que o seu companheiro de equipa, com o quinto lugar no Campeonato do Mundo, e no ano seguinte Leclerc foi segundo no Campeonato do Mundo, enquanto o espanhol teve de se contentar mais uma vez com o quinto lugar.

Na época passada, Leclerc foi quinto e Sainz foi sétimo no campeonato. Pelo menos, Sainz pode consolar-se com o facto de ter conseguido a única vitória da Ferrari num GP no ano passado: Em Singapura, cruzou a linha de chegada à frente de todas as outras estrelas do GP, impedindo a Red Bull Racing de conquistar todas as vitórias do GP imediatamente.

Uma das razões que estimulam Sainz a ter desempenhos de topo é o seu forte companheiro de equipa, com quem tem uma boa relação, como sublinhou numa entrevista ao "DAZN Espanha". "Apenas meio décimo nos separa em todas as corridas. Charles e eu estamos sempre próximos um do outro. Ele é bom numa volta rápida, tal como é bom quando se trata de ganhar posições no início", elogiou.

"E também nos damos bem juntos, penso que isso é o melhor para a equipa. Temos dois pilotos que se pressionam um ao outro. Temos uma competição saudável entre nós, mas a equipa está sempre em primeiro lugar. Tento atacar quando é preciso e controlar-me quando é necessário", declarou o filho da lenda do rali com o mesmo nome, revelando a sua abordagem no duelo contra o seu companheiro de equipa.

Campeonato do Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP do Bahrein, Circuito Internacional do Bahrein, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas