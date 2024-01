Charles Leclerc : "Ne peut pas voir ces détails".

Déjà lorsque Lewis Hamilton a rejoint l'équipe Mercedes, le chef d'équipe Toto Wolff était enthousiaste : "Lewis ne dispose pas seulement d'un immense talent de pilote, il a aussi une grande compréhension technique". Ce dernier point a également été remarqué par la star de Ferrari Charles Leclerc l'année dernière, lorsqu'il s'est entretenu avec le septuple champion du monde en octobre après le Grand Prix du Mexique.

En effet, lors de la conversation, le vainqueur de 104 GP a révélé un talent remarquable pour repérer les moindres différences sur les voitures de la concurrence. Et Leclerc a dû admettre qu'il lui manquait cet œil pour les détails. Le pilote de Monte-Carlo a raconté : "Après la course au Mexique, j'ai parlé avec Lewis et il m'a dit exactement dans quels domaines la voiture de Max Verstappen était meilleure".

"Je dois admettre que je ne vois pas ces détails", a avoué le pilote de 26 ans, qui a disputé 123 GP jusqu'à présent et en a gagné cinq. Et il a stanté : "Nous parlons ici de différences de millimètres au niveau de la garde au sol ou de la suspension".

Et Leclerc d'ajouter : "On peut bien sûr voir si une voiture est globalement plus souple ou plus dure au niveau de la suspension et à quels endroits l'adversaire gagne du temps en comparaison. Mais je préfère regarder les images des caméras embarquées. On peut voir sur le casque du pilote ce que la voiture fait ou ne fait pas sur la piste".

Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island