Charles Leclerc: "Non riesco a riconoscere questi dettagli".

Quando Lewis Hamilton è passato alla scuderia Mercedes, il boss del team Toto Wolff era già entusiasta: "Lewis non solo ha un immenso talento di guida, ma ha anche una grande comprensione tecnica". Anche Charles Leclerc, stella della Ferrari, se n'è reso conto l'anno scorso quando ha parlato con il sette volte campione del mondo dopo il Gran Premio del Messico in ottobre.

Durante la conversazione, il 104 volte vincitore di un GP ha rivelato un notevole talento nell'individuare anche le più piccole differenze nelle auto della concorrenza. Leclerc ha dovuto ammettere di non avere questo occhio per i dettagli. Il pilota di Monte Carlo ha dichiarato: "Dopo la gara in Messico, ho parlato con Lewis e mi ha detto esattamente in quali aree la macchina di Max Verstappen è migliore".

"Devo ammettere che non riesco a riconoscere questi dettagli", ha ammesso il 26enne, che finora ha disputato 123 GP e ne ha vinti cinque. E ha aggiunto: "Stiamo parlando di differenze millimetriche nell'altezza da terra o nelle sospensioni".

E Leclerc ha aggiunto: "Naturalmente, si può vedere se una macchina ha sospensioni più morbide o più dure in generale e in quali punti l'avversario guadagna tempo in confronto. Ma preferisco guardare i filmati delle telecamere di bordo. Dal casco del pilota si può vedere cosa fa o non fa l'auto in pista".

Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Jeddah Corniche Circuit, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas