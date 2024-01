Charles Leclerc: "Não consigo reconhecer estes pormenores"

Charles Leclerc, estrela da Ferrari, teve uma troca de palavras com Lewis Hamilton após o GP do México do ano passado e o sete vezes campeão do mundo pela equipa Mercedes causou espanto no monegasco.

Quando Lewis Hamilton se mudou para a equipa Mercedes, o chefe de equipa Toto Wolff já estava a delirar: "O Lewis não só tem um talento de condução imenso, como também tem uma grande compreensão técnica." Charles Leclerc, estrela da Ferrari, também se apercebeu disso no ano passado, quando falou com o sete vezes campeão do mundo após o Grande Prémio do México, em outubro.

Durante a conversa, o 104 vezes vencedor de GPs revelou um talento notável para detetar até mesmo as menores diferenças nos carros da competição. E Leclerc teve de admitir que lhe falta esse olho para os pormenores. O piloto de Monte Carlo disse: "Depois da corrida no México, falei com Lewis e ele me disse exatamente em que áreas o carro de Max Verstappen é melhor".

"Tenho que admitir que não consigo reconhecer esses detalhes", admitiu o piloto de 26 anos, que disputou 123 GPs até hoje e venceu cinco deles. E acrescentou: "Estamos a falar de diferenças de milímetros na distância ao solo ou na suspensão."

E Leclerc acrescentou: "Claro que se pode ver se um carro tem uma suspensão mais macia ou mais dura em geral e em que pontos o adversário ganha tempo em comparação. Mas prefiro olhar para as imagens das câmaras de bordo. A partir do capacete do piloto, é possível ver o que o carro está ou não a fazer na pista".

Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrein, Circuito Internacional do Bahrein, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Jeddah Corniche Circuit, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20.10. GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas