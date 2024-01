Esteban Ocon: Inspirado por Michael Schumacher

Sebastian Vettel tenía pósters de Michael Schumacher en su pared cuando era niño y Lance Stroll también dijo hace años: "Schumacher era mi héroe. Cuando era pequeño, era el piloto al que admiraba. Siempre me fascinó cómo lograba sus éxitos y con qué frecuencia ganaba. Era increíble. También era un auténtico campeón fuera de la pista".

Esteban Ocon, que al principio seguía los éxitos del alemán por televisión, pensaba lo mismo. "Sólo veía cómo Michael Schumacher dominaba el deporte con ese coche rojo, y cuando eres joven, el rojo es un color que realmente destaca", dice en su columna en la web oficial de la Fórmula 1.

"Mi padre solía ver las carreras de Fórmula 1 y entonces las retransmitía TF1 en Francia, con Jean-Louis Moncet como comentarista. Nos sentábamos juntos delante del televisor los domingos", recuerda, y añade: "Recuerdo que jugaba con una maqueta de coche cuando se emitía el GP de Mónaco y debía de ser 2004, porque se veía a Michael desaparecer en el túnel y salir con tres ruedas; entonces no había tan buenas imágenes del interior del túnel. No me lo podía creer, ¿qué había pasado? No lo entendía y creo que lloré en ese momento. Así de mal lo pasé".

"Como aficionado, sólo asistí a una carrera, que fue el GP de Francia de 2006 en Magny-Cours y recuerdo estar sentado en la tribuna, que estaba situada tres curvas antes del final de la vuelta, en la curva de 90 grados a derechas, y llevaba una camiseta de Michael. Aún recuerdo a los numerosos aficionados apasionados y hubo algunos gestos divertidos, sobre todo después de la clasificación, que fue muy especial y reñida. Michael no ganó el título ese año, pero ganó esa carrera", dice Ocon.

La fascinación por Schumacher continuó durante los años de karting, como relata el francés: "En mi época de karting, conducía con un mono rojo y un casco de Michael, seguro que todo el mundo conoce las fotos". Y añade orgulloso: "También fue muy especial que completara mi primera prueba de Fórmula 1 en un Ferrari en Fiorano como recompensa por haber ganado el título de Fórmula 3 en la temporada 2014. Fue un sueño hecho realidad y guardo muy buenos recuerdos de ello."

"Cuanto más mayor me hacía, más me daba cuenta de lo que Michael había hecho y de lo que había conseguido en este deporte. Puedes ver lo mucho que cambió la Fórmula 1, porque desde el principio de su carrera hasta el final, las expectativas de los equipos sobre sus pilotos cambiaron mucho. Los equipos iban mucho más al detalle porque Michael era muy detallista", subraya Ocon.

"Estaba muy conectado con su equipo y compartía los éxitos que tenía con todos: Recordaba los cumpleaños de sus mecánicos y sus familias y muchos detalles similares. Todo esto hizo que tuviera tanto éxito y para mí es sin duda el piloto más completo de todos los tiempos. Ahora conduzco para el equipo Alpine, con el que Michael pasó cuatro años y ganó dos títulos cuando aún era el equipo Benetton. Y algunas de las personas de entonces siguen a bordo hoy en día. Me confirmaron mi impresión de que era un tipo muy humilde, muy determinado y detallista en todos los aspectos", se entusiasma el piloto de 27 años.

