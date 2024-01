Esteban Ocon : inspiré par Michael Schumacher

Sebastian Vettel avait accroché des posters de Michael Schumacher au mur dans son enfance et Lance Stroll a déclaré il y a des années déjà : "Schumacher était mon héros. En grandissant, il était le pilote que j'admirais le plus. J'ai toujours été fasciné par la manière dont il réalisait ses exploits et par le nombre de victoires qu'il remportait. C'était incroyable. Même en dehors de la piste, c'était un vrai champion".

Même son de cloche chez Esteban Ocon, qui a d'abord suivi les succès de l'Allemand sur son écran de télévision. "J'ai simplement vu à quel point Michael Schumacher a dominé le sport dans cette voiture rouge - et quand tu es jeune, le rouge est une couleur qui se remarque beaucoup", raconte-t-il dans sa chronique sur le site officiel de la Formule 1.

"Mon père regardait toujours les courses de Formule 1 et à l'époque, elles étaient retransmises par la chaîne TF1 en France, avec Jean-Louis Moncet comme commentateur. Le dimanche, nous étions tous ensemble devant la télévision", se souvient-il, avant d'ajouter : "Je me souviens avoir joué avec une voiture miniature pendant le GP de Monaco et cela devait être en 2004, car on voyait Michael disparaître dans le tunnel et en ressortir avec trois roues - à l'époque, il n'y avait pas de si bonnes images de l'intérieur du tunnel. Je n'en croyais pas mes yeux, que s'était-il passé ? Je ne comprenais tout simplement pas et je crois que j'ai pleuré à ce moment-là. C'était si terrible pour moi".

"En tant que fan, je n'ai assisté qu'à une seule course, c'était le GP de France 2006 à Magny-Cours et je me souviens être assis dans la tribune placée à trois virages de la fin du tour, près du virage à droite à 90 degrés, et je portais un t-shirt Michael. Je me souviens encore de tous ces fans passionnés, et il y avait des gestes amusants, spécialement après les qualifications, qui étaient très spéciales et très disputées. Michael n'a pas remporté le titre cette année-là, mais il a gagné cette course", raconte Ocon.

La fascination pour Schumacher a perduré pendant les années de karting, comme le raconte le Français : "Pendant mes années de karting, je roulais avec une combinaison de course rouge et un casque de Michael, je suis sûr que tout le monde connaît les images correspondantes". Et il raconte fièrement : "C'était aussi très spécial d'effectuer mon premier test de Formule 1 dans une Ferrari à Fiorano, en récompense de mon titre en Formule 3 lors de la saison 2014. C'était la réalisation d'un rêve et j'aime m'en souvenir".

"Plus j'ai grandi, plus j'ai été frappé par ce que Michael a fait et par ce qu'il a accompli dans ce sport. On voit à quel point il a changé la Formule 1, car du début de sa carrière jusqu'à la fin, les attentes des équipes vis-à-vis de leurs pilotes ont beaucoup évolué. Les équipes entraient beaucoup plus dans les détails parce que Michael était très détaillé", souligne Ocon.

"Il était très attaché à son équipe et partageait le succès qu'il avait eu avec tout le monde : Il se souvenait des anniversaires de ses mécaniciens et de leurs familles, et de nombreux détails similaires. Tout cela a fait son succès et pour moi, il est définitivement le pilote le plus complet de tous les temps. Je roule maintenant pour l'équipe Alpine, avec laquelle Michael a passé quatre ans et remporté deux titres lorsqu'elle était encore l'équipe Benetton. Et certaines personnes de l'époque sont encore à bord aujourd'hui. Ils m'ont confirmé mon impression qu'il était un type très humble, très déterminé et détaillé à tous les niveaux", s'enthousiasme le jeune homme de 27 ans.

Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Circuit international de Bahreïn, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island