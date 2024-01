Esteban Ocon: ispirato da Michael Schumacher

Sebastian Vettel aveva poster di Michael Schumacher sulla parete da bambino e anche Lance Stroll ha detto anni fa: "Schumacher era il mio eroe. Quando stavo crescendo, era il pilota che ammiravo di più. Mi ha sempre affascinato il modo in cui otteneva i suoi successi e la frequenza delle sue vittorie. Era incredibile. Era un vero campione anche fuori dalla pista".

Esteban Ocon, che inizialmente seguiva i successi del tedesco in TV, la pensava allo stesso modo. "Ho visto quanto Michael Schumacher abbia dominato lo sport con quella macchina rossa e quando si è giovani, il rosso è un colore che si fa notare", dice nella sua rubrica sul sito ufficiale della Formula 1.

"Mio padre guardava le gare di Formula 1, che allora venivano trasmesse da TF1 in Francia, con Jean-Louis Moncet come commentatore. La domenica ci sedevamo insieme davanti alla TV", ricorda, aggiungendo: "Ricordo che giocavo con un modellino di auto quando c'era il GP di Monaco e doveva essere il 2004, perché si vedeva Michael scomparire nel tunnel e uscirne con tre ruote - allora non c'erano immagini così belle dell'interno del tunnel. Non potevo credere ai miei occhi, cosa era successo? Non capivo e credo di aver pianto in quel momento. Ecco quanto è stato brutto per me".

"Come tifoso, ho assistito a una sola gara, il GP di Francia del 2006 a Magny-Cours, e ricordo che ero seduto in tribuna, posizionata tre curve prima della fine del giro, alla curva a destra di 90 gradi, e indossavo una maglietta di Michael. Ricordo ancora i tanti tifosi appassionati e alcuni gesti divertenti, soprattutto dopo le qualifiche, che furono molto speciali e combattute. Quell'anno Michael non vinse il titolo, ma vinse quella gara", racconta Ocon.

Il fascino di Schumacher è continuato anche negli anni del karting, come racconta il francese: "Durante i miei giorni di karting, ho guidato con una tuta rossa e un casco di Michael, sono sicuro che tutti conoscono le immagini". E aggiunge con orgoglio: "È stato molto speciale anche il fatto di aver completato il mio primo test di Formula 1 su una Ferrari a Fiorano come premio per aver vinto il titolo di Formula 3 nella stagione 2014. È stato un sogno che si è avverato e ne ho un bel ricordo".

"Più invecchiavo, più mi rendevo conto di quello che Michael aveva fatto e di quello che aveva raggiunto in questo sport. Si può vedere quanto abbia cambiato la Formula 1, perché dall'inizio della sua carriera alla fine, le aspettative dei team nei confronti dei loro piloti sono cambiate molto. Le squadre sono andate molto più nel dettaglio perché Michael era molto dettagliato", sottolinea Ocon.

"Era molto legato alla sua squadra e condivideva con tutti i successi ottenuti: Ricordava i compleanni dei suoi meccanici e delle loro famiglie e molti altri dettagli simili. Tutto questo lo ha reso così vincente e per me è sicuramente il pilota più completo di tutti i tempi. Ora guido per la squadra Alpine, con la quale Michael ha trascorso quattro anni e ha vinto due titoli quando era ancora la Benetton. E alcune delle persone di allora sono ancora a bordo oggi. Mi hanno confermato l'impressione che fosse un ragazzo molto modesto, ma molto determinato e attento ai dettagli sotto ogni aspetto", afferma entusiasta il 27enne.

Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito Internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Jeddah Corniche Circuit, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas