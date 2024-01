Esteban Ocon: Inspirado por Michael Schumacher

Sebastian Vettel tinha posters de Michael Schumacher na sua parede quando era criança e Lance Stroll também disse há alguns anos: "Schumacher era o meu herói. Quando estava a crescer, ele era o piloto que eu admirava. Sempre me fascinou a forma como alcançava os seus êxitos e a frequência com que ganhava. Era incrível. Ele também era um verdadeiro campeão fora da pista".

Esteban Ocon, que inicialmente acompanhou os sucessos do alemão pela televisão, sentiu o mesmo. "Vi o quanto Michael Schumacher dominou o desporto naquele carro vermelho - e quando se é jovem, o vermelho é uma cor que realmente se destaca", diz ele na sua coluna no site oficial da Fórmula 1.

"O meu pai costumava ver as corridas de Fórmula 1 e, na altura, eram transmitidas pela TF1 em França, com Jean-Louis Moncet como comentador. Sentávamo-nos juntos em frente à televisão aos domingos", recorda, acrescentando: "Lembro-me de brincar com um modelo de carro quando estava a dar o GP do Mónaco e devia ser 2004, porque se podia ver o Michael a desaparecer no túnel e a sair com três rodas - não havia imagens tão boas do interior do túnel naquela altura. Não conseguia acreditar nos meus olhos, o que é que tinha acontecido? Não compreendia e acho que chorei na altura. Foi muito mau para mim".

"Como fã, só assisti a uma corrida, que foi o GP de França de 2006 em Magny-Cours e lembro-me de estar sentado na bancada, que estava posicionada três curvas antes do final da volta, na curva de 90 graus para a direita, e tinha uma T-shirt do Michael vestida. Ainda me lembro dos muitos fãs apaixonados e de alguns gestos engraçados, especialmente depois da qualificação, que foi muito especial e muito disputada. Michael não ganhou o título naquele ano, mas ganhou aquela corrida", diz Ocon.

O fascínio por Schumacher continuou durante os anos de karting, como relata o francês: "Durante os meus dias de karting, conduzi com um fato de corrida vermelho e um capacete do Michael, tenho a certeza que todos conhecem as fotografias". E acrescenta com orgulho: "Foi também muito especial ter feito o meu primeiro teste de Fórmula 1 num Ferrari em Fiorano como recompensa por ter ganho o título de Fórmula 3 na época de 2014. Foi um sonho tornado realidade e tenho boas recordações disso."

"Quanto mais velho ficava, mais me apercebia do que o Michael tinha feito e do que tinha conseguido no desporto. Podemos ver o quanto ele mudou a Fórmula 1, porque desde o início da sua carreira até ao fim, as expectativas das equipas em relação aos seus pilotos mudaram muito. As equipas passaram a ser muito mais pormenorizadas porque o Michael era muito detalhado", sublinha Ocon.

"Estava muito ligado à sua equipa e partilhava os sucessos que tinha com todos: Lembrava-se dos aniversários dos seus mecânicos e das suas famílias e de muitos outros pormenores semelhantes. Tudo isto fez com que tivesse tanto sucesso e, para mim, é definitivamente o piloto mais completo de todos os tempos. Agora conduzo para a equipa Alpine, com a qual o Michael esteve quatro anos e ganhou dois títulos quando ainda era a equipa Benetton. E algumas das pessoas dessa altura ainda hoje fazem parte da equipa. Confirmam a minha impressão de que ele era um tipo muito modesto, muito determinado e minucioso em todos os aspectos", entusiasma-se o piloto de 27 anos.

