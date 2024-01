Toto Wolff à propos de Hamilton : "Il faut lui donner sa chance".

Non seulement Lewis Hamilton n'a pas pu se battre pour le titre mondial depuis deux ans, mais l'ancien vainqueur permanent n'a pas non plus remporté de GP en 2022 et 2023. Au cours de ces années, il est monté huit fois sur le podium en tant que deuxième3 et sept fois en tant que troisième. La saison dernière, le vainqueur de 104 GP a terminé à la troisième place du classement général, derrière le duo Red Bull Racing Max Verstappen et Sergio Pérez.

Bien que sa dernière victoire (en Arabie Saoudite en 2021) remonte à plus de deux ans, Toto Wolff en est convaincu : Hamilton est toujours capable de se battre en tête pour le titre mondial, mais seulement s'il dispose du matériel adéquat.

Le chef d'équipe a déclaré à propos de son protégé lors de la finale de la saison à Abu Dhabi : "Je n'ai aucun doute sur le fait qu'il peut à nouveau se battre pour le titre mondial si nous lui fournissons la bonne voiture".

"Bien sûr, on ne se sent jamais vraiment à l'aise avec une voiture de Formule 1 comme celle que nous avons actuellement. Vous avez de bons et de mauvais week-ends", a ajouté le Viennois, qui a également souligné : "Nous avons vu qu'à chaque fois qu'il avait un adversaire dans son viseur et que la victoire était en jeu, le vrai Lewis se révélait et je pense que nous devons simplement lui donner la chance de le montrer à nouveau".

Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Circuit international de Bahreïn, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island