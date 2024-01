Toto Wolff su Hamilton: "Dobbiamo dargli la possibilità di farlo".

Il team boss della Mercedes Toto Wolff è convinto che, date le giuste condizioni, il sette volte campione Lewis Hamilton possa lottare di nuovo per il titolo mondiale. Ma per farlo ha bisogno della macchina giusta, sottolinea il viennese.

Non solo Lewis Hamilton non è stato in grado di lottare per il titolo mondiale per due anni, ma l'ex vincitore permanente non è riuscito a conquistare una vittoria in un GP nel 2022 e nel 2023. In quegli anni è salito otto volte sul secondo gradino del podio e sette volte sul terzo. Il 104 volte vincitore di un GP ha concluso la scorsa stagione al terzo posto assoluto, dietro al duo della Red Bull Racing composto da Max Verstappen e Sergio Pérez.

Sebbene siano passati due anni dalla sua ultima vittoria (2021 in Arabia Saudita), Toto Wolff è certo che Hamilton sia ancora in grado di lottare per il titolo mondiale al vertice, ma solo se dispone dell'equipaggiamento giusto.

Il boss del team ha detto del suo protetto nel finale di stagione ad Abu Dhabi: "Non ho dubbi che possa lottare di nuovo per il titolo mondiale se gli forniamo la macchina giusta".

"Naturalmente non ci si sente mai a proprio agio con una vettura di Formula 1 come quella che abbiamo ora. Ci sono weekend buoni e weekend cattivi", ha aggiunto il viennese, sottolineando anche: "Abbiamo visto che ogni volta che aveva un avversario davanti a sé e si trattava di vincere, il vero Lewis veniva fuori e credo che dobbiamo solo dargli la possibilità di dimostrarlo di nuovo".

Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito Internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Jeddah Corniche Circuit, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas