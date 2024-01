Toto Wolff sobre Hamilton: "Temos de lhe dar a oportunidade"

Não só Lewis Hamilton não pôde lutar pelo título mundial durante dois anos, como o antigo vencedor permanente também não conseguiu conquistar uma vitória num GP em 2022 e 2023. Ele terminou em segundo lugar no pódio oito vezes nesses anos e em terceiro sete vezes. O 104 vezes vencedor de GP terminou a época passada em terceiro lugar na geral, atrás da dupla da Red Bull Racing, Max Verstappen e Sergio Pérez.

Apesar de já terem passado dois anos desde a sua última vitória (2021 na Arábia Saudita), Toto Wolff tem a certeza de que Hamilton ainda é capaz de lutar pelo título mundial no topo - mas apenas se tiver o equipamento certo.

O chefe de equipe disse sobre seu protegido no final da temporada em Abu Dhabi: "Não tenho dúvidas de que ele pode lutar pelo título mundial novamente se lhe fornecermos o carro certo."

"É claro que nunca nos sentimos confortáveis com um carro de Fórmula 1 como o que temos agora. Temos fins-de-semana bons e maus", acrescentou o vienense, sublinhando ainda: "Vimos que sempre que ele tinha um adversário à sua frente e se tratava de ganhar, o verdadeiro Lewis aparecia e acho que só temos de lhe dar a oportunidade de mostrar isso novamente".

Campeonato do Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP do Bahrein, Circuito Internacional do Bahrein, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas