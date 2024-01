Christian Horner : Éloge de McLaren et d'Oscar Piastri

L'an dernier, Red Bull Racing a remporté 21 des 22 courses de la saison, dont 19 grâce à son cheval de bataille Max Verstappen, qui a conquis son troisième titre de champion du monde consécutif d'une manière digne d'un champion du monde. Cela n'était pas uniquement dû à la puissante voiture de fonction dont disposait le Néerlandais. Verstappen a récolté plus du double de points que son coéquipier Sergio Pérez dans une voiture identique. Le Mexicain a néanmoins pris la deuxième place du classement du championnat du monde.

D'autres pilotes ont également brillé, comme Carlos Sainz, qui a franchi la ligne d'arrivée en premier à Singapour grâce à une approche intelligente. L'Espagnol a été le seul à remporter un GP en 2023, aux côtés du duo Red Bull Racing. Dans les sprints, Oscar Piastri a été le seul pilote à pouvoir fêter une victoire en dehors de Verstappen et Pérez.

Au Qatar, le rookie de l'équipe McLaren s'est imposé d'abord dans le sprint shootout, puis dans la mini-course. Il a également terminé deuxième du GP de dimanche sur le circuit du désert. Le jeune homme de 22 ans originaire de Melbourne a reçu de nombreux éloges pour cela. Le directeur de l'équipe Red Bull Racing, Christian Horner, a également fait l'éloge de McLaren lors d'une interview sur "Sky Sports F1" : "Je pense que McLaren a eu une deuxième moitié d'année formidable".

"Il y a eu des moments où ils étaient notre plus grand concurrent. Ils ont renforcé leur équipe et Rob Marshall, qui a été longtemps avec nous, sera un atout, mais il ne s'agit pas seulement d'une personne. Il y a sept ou huit cents personnes dans une équipe de Formule 1 et il faut toute l'équipe pour aller de l'avant. Avec Lando Norris et Oscar Piastri - qui a été vraiment remarquable en tant que rookie - ils pourraient bien être un facteur en 2024", a ajouté le Britannique.

Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Circuit international de Bahreïn, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island