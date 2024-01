Christian Horner: elogi per la McLaren e Oscar Piastri

Lo scorso anno la Red Bull Racing ha vinto 21 gare su 22, 19 delle quali sono state vinte da Max Verstappen, che ha conquistato il suo terzo titolo mondiale consecutivo in stile campione del mondo. Questo non solo grazie alla potente vettura aziendale dell'olandese. Verstappen ha ottenuto più del doppio dei punti del suo compagno di squadra Sergio Pérez con la stessa auto. Il messicano si è comunque classificato secondo nella classifica del campionato.

Anche altri piloti sono stati in grado di brillare, tuttavia, con Carlos Sainz che ha tagliato il traguardo in prima posizione a Singapore grazie a un approccio intelligente. Lo spagnolo è stato l'unico altro pilota oltre al duo Red Bull Racing a vincere un GP nel 2023. Nelle volate, Oscar Piastri è stato l'unico pilota oltre a Verstappen e Pérez a festeggiare una vittoria.

In Qatar, il rookie del team McLaren si è imposto prima nello sprint shootout e poi nella mini-gara. Ha anche concluso il GP di domenica al secondo posto sul circuito del deserto. Il 22enne di Melbourne ha ricevuto molti elogi per questo. Anche il boss del team Red Bull Racing, Christian Horner, lo ha elogiato nell'intervista a Sky Sports F1: "Penso che la McLaren abbia avuto una grande seconda metà dell'anno".

"Ci sono stati momenti in cui erano i nostri più grandi rivali. Hanno rafforzato la loro squadra e Rob Marshall, che è stato con noi per molto tempo, sarà una risorsa, ma non si tratta solo di una persona. In una squadra di Formula 1 ci sono sette o ottocento persone e per arrivare in testa ci vuole tutta la squadra. Con Lando Norris e Oscar Piastri - che è stato davvero notevole come esordiente - potrebbero essere un fattore nel 2024", ha aggiunto il britannico.

Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito Internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Jeddah Corniche Circuit, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas