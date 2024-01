Christian Horner: elogios à McLaren e a Oscar Piastri

A Red Bull Racing venceu 21 das 22 corridas do ano passado, 19 das quais foram ganhas por Max Verstappen, que conquistou o seu terceiro título consecutivo de campeão do mundo em estilo de campeão do mundo. Isto não se deveu apenas ao potente carro da empresa do holandês. Verstappen marcou mais do dobro dos pontos que o seu companheiro de equipa Sergio Pérez com o mesmo carro. No entanto, o mexicano terminou em segundo lugar na classificação do campeonato.

No entanto, outros pilotos também conseguiram brilhar, com Carlos Sainz a cruzar a linha de chegada em primeiro lugar em Singapura, graças a uma abordagem inteligente. O espanhol foi o único outro piloto, para além da dupla da Red Bull Racing, a vencer um GP em 2023. Nos sprints, Oscar Piastri foi o único piloto, para além de Verstappen e Pérez, a celebrar uma vitória.

No Qatar, o estreante da equipa McLaren saiu vitorioso primeiro no sprint shootout e depois na mini-corrida. Além disso, terminou o GP de domingo em segundo lugar no circuito do deserto. O jovem de 22 anos de Melbourne recebeu muitos elogios por este facto. O chefe de equipa da Red Bull Racing, Christian Horner, também o elogiou na entrevista à Sky Sports F1: "Penso que a McLaren teve uma excelente segunda metade do ano".

"Houve alturas em que eram os nossos maiores rivais. Eles reforçaram a sua equipa e Rob Marshall, que esteve connosco durante muito tempo, será uma mais-valia, mas não se trata apenas de uma pessoa. Há setecentas ou oitocentas pessoas numa equipa de Fórmula 1 e é preciso toda a equipa para chegar à frente. Com Lando Norris e Oscar Piastri - que foi realmente notável como estreante - eles podem muito bem ser um fator em 2024", acrescentou o britânico.

Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrein, Circuito Internacional do Bahrein, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Jeddah Corniche Circuit, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas