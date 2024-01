Comeback : Fernando Alonso met en garde Sebastian Vettel

Sebastian Vettel avait bien réfléchi à son départ de la grande scène de la Formule 1, comme il l'avait souligné plusieurs mois avant sa retraite, qui interviendra après la saison 2022. Le quadruple champion du monde a expliqué qu'il souhaitait se consacrer davantage à sa famille et à d'autres projets. L'un de ces projets était la construction d'hôtels à insectes sur le circuit de Suzuka, afin de promouvoir la biodiversité.

Et au Japon, Vettel a confirmé ce qui se lisait sur son visage : "J'aime le circuit et ce ne sera certainement pas facile ce week-end, car être dans la voiture me manque, et ici encore plus qu'ailleurs". Déjà auparavant, le pilote de Heppenheim avait refusé d'exclure totalement un futur retour dans la catégorie reine.

Interrogé par "Sky Sports F1" sur un éventuel retour, il a déclaré : "Je ne peux pas l'exclure, car je ne le sais pas". Une personne qui sait exactement ce que l'on ressent lors d'un retour en Formule 1 est Fernando Alonso. Le double champion a prévenu : "Bien sûr, c'est à lui de prendre la décision quand il y pense".

"Mais quand Daniel (Ricciardo) est revenu, j'ai déjà dit que c'était un défi. Il ne faut pas sous-estimer ce que cela signifie de revenir en Formule 1. Cela peut être une tâche difficile", a prévenu l'homme aux 32 GP, qui, à 42 ans, est le pilote de GP le plus âgé du plateau.

Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Circuit international de Bahreïn, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island