Ritorno: Fernando Alonso avverte Sebastian Vettel

Il fatto che Sebastian Vettel non abbia escluso del tutto un ritorno in Formula 1 in futuro, lo scorso anno, ha provocato molti titoli di giornale. Fernando Alonso è stato interpellato in merito. Egli mette in guardia il tedesco.

Sebastian Vettel aveva valutato attentamente il suo abbandono del grande palcoscenico della Formula 1, come ha sottolineato mesi prima del suo ritiro, avvenuto dopo la stagione 2022. Il quattro volte campione del mondo ha spiegato di voler dedicare più tempo alla famiglia e ad altri progetti. Uno di questi progetti è la costruzione di hotel per insetti sul circuito di Suzuka per promuovere la biodiversità.

E in Giappone, Vettel ha confermato ciò che era evidente: "Amo la pista e non sarà certamente facile questo fine settimana, perché mi manca stare in macchina, e qui ancora di più che altrove". Prima ancora, il nativo di Heppenheim ha rifiutato di escludere del tutto un futuro ritorno nella classe regina.

In un'intervista a Sky Sports F1, alla domanda su un possibile ritorno, ha spiegato: "Non posso escluderlo, perché non lo so". Una persona che sa esattamente cosa significhi un ritorno in Formula 1 è Fernando Alonso. Il due volte campione ha avvertito: "Naturalmente la decisione spetta a lui quando ci penserà".

"Ma quando Daniel (Ricciardo) è tornato, ho detto che è una sfida. Non si può sottovalutare cosa significa tornare in Formula 1. Può essere un compito difficile", ha avvertito il 32 volte campione del mondo, che a 42 anni è il pilota più anziano in campo.

Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito Internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Jeddah Corniche Circuit, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas