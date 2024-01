Regresso: Fernando Alonso avisa Sebastian Vettel

O facto de Sebastian Vettel não ter excluído completamente um regresso à Fórmula 1 no futuro, no ano passado, deu origem a muitas manchetes. Fernando Alonso foi questionado sobre o assunto. Ele avisa o alemão.

Sebastian Vettel tinha ponderado cuidadosamente a sua saída do grande palco da Fórmula 1, como sublinhou meses antes da sua retirada, que teve lugar após a temporada de 2022. O tetracampeão do mundo explicou que queria dedicar mais tempo à sua família e a outros projectos. Um desses projectos era a construção de hotéis para insectos no autódromo de Suzuka para promover a biodiversidade.

E no Japão, Vettel confirmou o que estava à vista: "Adoro a pista e certamente não será fácil este fim de semana, porque sinto falta de estar no carro, e aqui ainda mais do que em qualquer outro lugar". Mesmo antes disso, o natural de Heppenheim recusou-se a descartar um futuro regresso à categoria rainha.

Numa entrevista à Sky Sports F1, quando questionado sobre um possível regresso, explicou: "Não posso excluir essa hipótese, porque não sei". Uma pessoa que sabe exatamente o que é um regresso à Fórmula 1 é Fernando Alonso. O bicampeão avisou: "É claro que a decisão cabe a ele, quando ele pensar sobre isso".

"Mas quando Daniel (Ricciardo) voltou, eu disse que é um desafio. Não se pode subestimar o que significa regressar à Fórmula 1. Pode ser uma tarefa difícil", alertou o astro de 32 GPs, que aos 42 anos é o piloto de GP mais velho da categoria.

