Martin Brundle: Contra los experimentos de formato

El año pasado, las estrellas de la Fórmula 1 no sólo disputaron 22 Grandes Premios, sino que también participaron en seis sprints. Las minicarreras tuvieron lugar en el circuito urbano de Bakú, el Red Bull Ring, el circuito de Spa-Francorchamps, la pista de Qatar, el Circuito de las Américas de Austin y el circuito de Interlagos en Brasil.

El formato planteó a los equipos y pilotos el reto de arreglárselas con una sola sesión de entrenamientos libres, ya que la clasificación para el GP del domingo tuvo lugar el viernes por la tarde. La clasificación para la carrera al sprint y la minicarrera propiamente dicha formaron parte del programa del sábado, antes de que el Gran Premio se celebrara el domingo como plato fuerte de la carrera.

El orden de las sesiones individuales podría cambiar; en su última reunión del final de temporada en Abu Dhabi, antes del inicio de la primera sesión de entrenamientos libres, la Comisión de Fórmula 1 abogó por separar mejor la parte del sprint de la del GP. Aún no se han tomado decisiones concretas, pero el Comité Asesor Deportivo presentará una propuesta de ajustes a las normas de cronometraje y parc fermé en la primera reunión del año.

También se debatirán medidas como el orden de salida invertido, pero el veterano del GP Martin Brundle no lo ve con buenos ojos. El experto en F1 de Sky Sports advierte: "Tal y como está la Fórmula 1, los equipos empezarán a pensar inmediatamente en lo rápido o lento que tienen que conducir para llegar a la parte delantera de la parrilla si se invierte el orden de salida."

"En mi opinión, necesitamos implementar cambios que duren. No podemos seguir probando cosas. No me gusta cuando se prueban demasiadas cosas. Y mantengo que incluso la carrera al sprint más aburrida es mejor que la mejor segunda sesión de entrenamientos, a la que en realidad sustituye. Pero la Fórmula 1 debería abstenerse de medidas como la exigencia de lastres artificiales para los pilotos de éxito. En mi opinión, la Fórmula 1 trata del máximo rendimiento y no de sacar de la chistera una parrilla de salida", añade el británico.

Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP de Bahrein, Circuito Internacional de Bahrein, Sakhir

09.03. GP de Arabia Saudí, Circuito Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP de Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP de Japón, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de China, Circuito Internacional de Shanghai, Shanghai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Mónaco, Circuito de Mónaco, Montecarlo

09.06. GP de Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de España, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP de Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Gran Bretaña, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hungría, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP de los Países Bajos, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP de Azerbaiyán, Circuito de la ciudad de Bakú, Bakú

22.09. GP de Singapur, Circuito urbano de Marina Bay, Singapur

20.10. GP de Austin, Circuito de las Américas, Austin

27.10. GP de México, Autódromo Hermann Rodríguez, Ciudad de México

03.11. GP de Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito urbano de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Yas Island