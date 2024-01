Martin Brundle : contre les expériences de formatage

Les responsables de la Formule 1 veulent continuer à améliorer les week-ends de sprint. Martin Brundle, vétéran des GP, met en garde contre trop d'expériences. Il n'est pas non plus favorable à des idées telles que l'inversion de l'ordre des départs.

L'année dernière, les stars de la Formule 1 n'ont pas seulement disputé 22 Grands Prix, mais aussi six sprints. Les mini-courses ont eu lieu sur le circuit routier de Bakou, sur le Red Bull Ring, sur le circuit de Spa-Francorchamps, sur le circuit du Qatar, sur le circuit des Amériques à Austin et sur le circuit d'Interlagos au Brésil.

Ce format a mis les équipes et les pilotes au défi de s'accommoder d'une seule heure d'entraînement libre, puisque les qualifications pour le GP du dimanche avaient lieu le vendredi après-midi. Le samedi était consacré aux qualifications pour le sprint et à la mini-course elle-même, avant que le Grand Prix ne soit disputé le dimanche en apothéose.

L'ordre des différentes sessions pourrait changer, la commission de Formule 1 s'est prononcée lors de sa dernière réunion lors de la finale de la saison à Abu Dhabi avant le début de la première séance d'essais libres pour mieux distinguer la partie sprint de la partie GP. Concrètement, rien n'a encore été décidé, le comité consultatif sportif doit présenter lors de la première réunion de l'année une proposition concernant les adaptations du timing et des règles du parc fermé.

Des mesures telles que l'inversion de l'ordre des départs devraient également être discutées, mais le vétéran des GP Martin Brundle n'y croit pas trop. Le spécialiste de "Sky Sports F1" met en garde : "La Formule 1 étant ce qu'elle est, les équipes vont immédiatement commencer à se demander à quelle vitesse ou à quelle lenteur elles doivent rouler pour être en tête si l'ordre de départ est inversé".

"À mon avis, nous devons mettre en œuvre des changements qui tiennent la route. Nous ne pouvons pas continuer à faire des essais. Je n'aime pas qu'on essaie trop de choses. Et je maintiens que même la course de sprint la plus ennuyeuse est meilleure que la meilleure deuxième séance d'essais, qu'elle remplace en fait. Mais la Formule 1 devrait s'abstenir de prendre des mesures telles que des prescriptions de lestage artificielles pour ceux qui réussissent. A mon avis, la Formule 1 est axée sur les performances de pointe et non sur le fait de sortir une quelconque grille de départ du chapeau", ajoute le Britannique.

Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island