Martin Brundle: Contro gli esperimenti di formato

Gli organizzatori della Formula 1 vogliono migliorare ulteriormente i weekend sprint. Il veterano dei GP Martin Brundle mette in guardia da troppi esperimenti. Inoltre, non è un fan di idee come l'ordine di partenza invertito.

L'anno scorso, le stelle della Formula 1 non solo hanno disputato 22 Gran Premi, ma hanno anche preso parte a sei sprint. Le mini-gare si sono svolte sul circuito cittadino di Baku, sul Red Bull Ring, sul Circuito di Spa-Francorchamps, sulla pista del Qatar, sul Circuito delle Americhe di Austin e sul circuito di Interlagos in Brasile.

Il formato ha posto le squadre e i piloti di fronte alla sfida di gestire una sola sessione di prove libere, dato che le qualifiche per il GP di domenica si sono svolte il venerdì pomeriggio. Le qualifiche per la gara sprint e la mini-gara stessa erano poi in programma il sabato, prima che il Gran Premio si svolgesse la domenica della gara come momento clou.

L'ordine delle singole sessioni potrebbe cambiare; nell'ultima riunione tenutasi nel finale di stagione ad Abu Dhabi prima dell'inizio della prima sessione di prove libere, la Commissione di Formula 1 si è espressa a favore di una migliore separazione della parte sprint da quella GP. Non sono ancora state prese decisioni concrete, ma il Comitato consultivo sportivo presenterà una proposta di modifica delle regole di cronometraggio e del parco chiuso nella prima riunione dell'anno.

Saranno discusse anche misure come l'ordine di partenza invertito, ma il veterano dei GP Martin Brundle non ne pensa molto. L'opinionista di Sky Sports F1 avverte: "Per come è fatta la Formula 1, i team inizieranno subito a pensare a quanto devono guidare velocemente o lentamente per essere in testa alla griglia se l'ordine di partenza viene invertito".

"A mio parere, dobbiamo attuare cambiamenti che durino nel tempo. Non possiamo continuare a sperimentare. Non mi piace quando si provano troppe cose. E sostengo che anche la più noiosa delle gare sprint sia migliore della migliore seconda sessione di prove, che di fatto sostituisce. Ma la Formula 1 dovrebbe astenersi da misure come i requisiti artificiali di zavorra per i piloti di successo. A mio parere, la Formula 1 si basa sulle massime prestazioni e non sulla creazione di una griglia di partenza dal cilindro", aggiunge il britannico.

Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito Internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Jeddah Corniche Circuit, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas