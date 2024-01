Martin Brundle: Contra as experiências de formato

No ano passado, as estrelas da Fórmula 1 não só disputaram 22 Grandes Prémios, como também participaram em seis sprints. As mini-corridas tiveram lugar no circuito de rua de Baku, no Red Bull Ring, no Circuito de Spa-Francorchamps, na pista do Qatar, no Circuito das Américas em Austin e no circuito de Interlagos no Brasil.

Este formato colocou às equipas e aos pilotos o desafio de gerir apenas uma sessão de treinos livres, uma vez que a qualificação para o GP de domingo teve lugar na sexta-feira à tarde. A qualificação para a corrida de velocidade e a mini-corrida foram então incluídas no programa de sábado, antes de o Grande Prémio se realizar no domingo como ponto alto da corrida.

A ordem das sessões individuais poderá ser alterada; na sua última reunião, aquando do final da época em Abu Dhabi, antes do início da primeira sessão de treinos livres, a Comissão da Fórmula 1 pronunciou-se a favor de uma melhor separação entre a parte do sprint e a parte do GP. Ainda não foram tomadas decisões concretas, mas o Comité Consultivo Desportivo deverá apresentar uma proposta de ajustamento das regras de cronometragem e do parc fermé na primeira reunião do ano.

Medidas como a ordem de partida invertida também vão ser discutidas, mas o veterano dos GPs Martin Brundle não pensa muito nisso. O especialista em F1 da Sky Sports adverte: "Da forma como a Fórmula 1 é, as equipas vão começar imediatamente a pensar em quão rápido ou lento precisam de conduzir para estar na frente da grelha se a ordem da grelha for invertida".

"Na minha opinião, precisamos de implementar mudanças que perdurem. Não podemos estar sempre a experimentar coisas. Não gosto quando se experimentam demasiadas coisas. E mantenho que mesmo a corrida de sprint mais aborrecida é melhor do que a melhor segunda sessão de treinos, que de facto substitui. Mas a Fórmula 1 deveria abster-se de medidas como a exigência de lastro artificial para os pilotos bem sucedidos. Na minha opinião, a Fórmula 1 é uma questão de desempenho de topo e não de tirar uma grelha de partida da cartola", acrescenta o britânico.

Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrein, Circuito Internacional do Bahrein, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Jeddah Corniche Circuit, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20.10. GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas