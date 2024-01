Michael Schumacher cumple 55 años: pensamientos melancólicos

El 3 de enero de 2024, Michael Schumacher cumplirá 55 años. Ni idea de cómo pasará ese día. Ni cómo se encuentra exactamente. Pero yo diría que millones de personas no han olvidado a su Schumi, aunque no le hayan visto desde el maldito accidente de esquí del 29 de diciembre de 2013, aunque quizá no le vuelvan a ver nunca.

"Ojos que no ven, corazón que no siente" es especialmente cierto en la Fórmula 1, donde a menudo no hay lugar para las emociones en este negocio tan rápido. Pero Michael Schumacher sigue presente. Doy rienda suelta a mis pensamientos y recuerdo al ídolo de millones de personas en forma de algunas historias.

El viejo amor nunca se oxida. Michael Schumacher dijo una vez: "Para mí, un buen día consiste en llegar a casa por la noche con grasa hasta los codos". Incluso siendo una estrella de la Fórmula 1, Schumi salía constantemente a la pista en un kart de carreras y nunca olvidó sus raíces. Esta actitud realista es una de las razones por las que los aficionados le quieren tanto.

La famosa gorra roja: nada ilustraba mejor el auge de la Fórmula 1 en Alemania que el desfile de Caperucitas Rojas, tan presente en Hockenheim como en Indianápolis, en Spa como en Suzuka.

Una escena a la entrada del Motodrom de Hockenheim, el domingo por la mañana antes de la carrera alemana del WRC, estoy esperando en la cola de vehículos que van a pasar el control. De repente, una figura sale del bosque, sólo lleva pantalones y zapatillas, una botella de cerveza en la mano derecha y los ojos vidriosos. El hombre se tambalea hacia mi coche, se detiene bruscamente y grita: "¡SCHUMIIIIIIIII!". Luego desaparece sin decir palabra en el verde del bosque. No sé si vio el Gran Premio esa tarde.



La paciencia no es precisamente el punto fuerte de un piloto de carreras. Cuenta la leyenda que Michael Schumacher iba con retraso camino del aeropuerto y sugirió al taxista: "Cambiemos de sitio". Estamos seguros de que el conductor todavía hoy se lo cuenta a sus nietos.



Nadie puede celebrar semejantes éxitos sin dejarse llevar por la ambición hasta la última fibra. Karl Wendlinger, entonces piloto junior de Mercedes como Schumi, me dijo una vez: "Por aquel entonces, Michael se enfadaba muchísimo si perdía un solo partido de ping-pong".



Durante años, los seguidores del programa de culto "Top Gear" se preguntaron quién podría ser "The Stig", el misterioso piloto de pruebas con el casco blanco. Los telespectadores alucinaban cuando se levantaba el casco y dejaba ver la sonrisa de Michael Schumacher. Sin embargo, se trataba de una broma de los productores británicos y del campeón del mundo. Stig era en realidad Perry McCarthy y Ben Collins, la identidad del tercer Stig (desde 2010) sigue siendo un secreto.



Los caracteres chinos del casco de Michael Schumacher representaban los nombres de su esposa Corinna y de sus hijos Gina-Maria y Mick.



Michael Schumacher era considerado un modelo a seguir en cuanto a forma física en una época en la que la mayoría de los pilotos no se tomaban el entrenamiento tan en serio. Opositores como Damon Hill se asombraban después de una carrera: "¡El tipo ni siquiera suda!".



Para muchos aficionados, Michael Schumacher es nada menos que un héroe. Pero el propio siete veces campeón ha dicho: "El estatus de héroe me incomoda. Poco puedo hacer con cierta histeria en torno a mi persona".



Incluso siendo un piloto de Grandes Premios consagrado, pero aún no campeón del mundo, no había baratijas de lujo bajo el árbol de Navidad. Schumacher quería un diccionario técnico alemán-inglés.



En la pista, Michael Schumacher nunca rehuyó un duelo Fuera de la pista, sin embargo, no era un pendenciero. "Siempre pensé que pelear era un signo de debilidad".



El primer coche: un Fiat 500. El primer paseo: en el jardín de su tío. El primer resultado: una prueba de choque.



Se non è vero, è ben trovato, dicen los italianos, es decir: si no es verdad, al menos está bien inventado. Un periódico italiano afirmó en una ocasión que Michael Schumacher, amante de la pasta, había comido ocho toneladas de pasta durante su carrera como piloto de GP. Vaya, qué cifra, ocho toneladas, ¡caray! Hemos hecho unas cuentas rápidas, si no te importa: 125 gramos por plato, es decir, 64.000 raciones, dividido por (incluyendo el descanso) 22 años de Fórmula 1 a 365 días, eso nos daría algo menos de ocho raciones de pasta al día...



El veterano promotor de la Fórmula 1 Bernie Ecclestone dijo una vez: "La Fórmula 1 necesita un alemán, un negro y una mujer". El destino nos ha deparado a Michael Schumacher y Lewis Hamilton, todavía estamos esperando a la mujer.



Schumi no soñaba con la Fórmula 1 de joven, no había ningún plan. "En el karting no tenía ni idea de automovilismo. Cuando una vez alguien me preguntó si quería probar un Fórmula Ford, le respondí: '¿Qué es eso?".



Había innumerables artículos de aficionados con la etiqueta Michael Schumacher. Quizá el más curioso lo montó un periodista japonés en el centro de prensa de Suzuka: La réplica de plástico de la cabeza de Michael Schumacher, como lámpara de cabecera.



Schumacher en un coche de carreras, eso es el rojo de Ferrari o el glamour de un Silver Arrow. Pero, ¿lo habría sabido? En Fiorano 1997, Schumacher se sentó a mitad de prueba en un Sauber, en Estoril 1994 en un Ligier.



El rival favorito de Michael Schumacher era Mika Häkkinen. Schumi sobre Mika: "Aquello era puro automovilismo sin animosidad. Sin rencillas en los medios, sin malas palabras, sin trucos. Si había algo entre nosotros, lo hablábamos y quedaba fuera del mundo".



Durante su época de piloto de Mercedes GP, encontramos 206 personas con el nombre de Michael Schumacher en la guía telefónica de Alemania y 26 en la de Suiza.



¿A dónde habría sido trasladado Michael Schumacher si hubiera regresado? Schumi en el entonces periódico interno de Benetton "The Brief": "A la Escocia del siglo XIV. Me encantan películas como 'Highlander' o 'Braveheart'. El paisaje es simplemente maravilloso, tan árido e impresionante. Debía de estar en su máximo esplendor cuando ningún coche perturbaba la paz y la tranquilidad".



Por supuesto, la velocidad de Michael Schumacher fue el blanco de las bromas. Entonces - Schumi y Mika Häkkinen viajan por la India y pasan la noche en una tienda de campaña. Durante la noche, el finlandés se despierta por un ruido. Saca la cabeza de la tienda y ve a Schumacher corriendo alrededor de la tienda, perseguido por un tigre. Mika, tras un momento de shock: "¡Michael, corre más rápido, el tigre está a punto de alcanzarte!". Schumi, ligeramente sin aliento: "No importa, tengo tres vueltas de ventaja".



Uno de los primeros patrocinadores de la Fórmula 3 fue "Chiquita". Así pues, se servían plátanos en el desayuno, como tentempié, en el almuerzo y por la noche. El propio Schumi recogía dos cajas de plátanos de los distribuidores antes de cada carrera.



¿Te apetece otro chiste de Schumi? James Bond va al trabajo en su Aston Martin. Cuando llega a la sede del MI5, pega una nota bajo el limpiaparabrisas: "No sirve de nada robar, 007". Cuando vuelve al aparcamiento después del trabajo, el coche ha desaparecido. Detrás hay una nota en la pared: "No tiene sentido perseguir, Schumi".



Cualquiera que conduzca más rápido con neumáticos de kart procedentes de la basura que sus oponentes con goma fresca no sólo es un piloto superdotado, sino también un adelantado a su tiempo en lo que a reciclaje se refiere.



Michael Schumacher hizo una aparición como cómico en "Astérix en los Juegos Olímpicos". En la carrera de cuadrigas, claro, ¿dónde si no?



Nadie lo expresó mejor. La ex periodista Sabine Kehm, ahora mánager de Michael Schumacher, escribió en un reportaje periodístico premiado: "Si la Fórmula 1 es el universo, Michael Schumacher es el sol".