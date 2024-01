Michael Schumacher a 55 ans : pensées nostalgiques

Ce 3 janvier 2024, Michael Schumacher aura 55 ans. Aucune idée de la façon dont il va passer cette journée. Aucune idée de comment il se sent exactement. Mais j'affirme que des millions de personnes n'ont pas oublié leur Schumi, même si elles ne l'ont pas revu depuis ce fichu accident de ski du 29 décembre 2013, même si elles ne le reverront peut-être jamais.

"Loin des yeux, loin du cœur", s'applique particulièrement à la Formule 1, dans ce business qui évolue très vite, il n'y a souvent pas de place pour les sentiments. Mais Michael Schumacher reste présent. Je laisse libre cours à mes pensées et évoque l'idole de millions de personnes sous la forme de quelques histoires.

Le vieil amour ne rouille pas. Michael Schumacher a dit un jour : "Pour moi, une bonne journée consiste à rentrer chez soi le soir avec de la graisse jusqu'aux coudes". Même en tant que star de la Formule 1, Schumi allait constamment sur la piste en kart de course et n'a jamais oublié ses racines. Cet attachement à la terre est l'une des raisons pour lesquelles les fans l'aiment tant.

Le fameux bonnet rouge : rien n'a mieux illustré le boom de la Formule 1 en Allemagne que le défilé des petits chaperons rouges, aussi présents à Hockenheim qu'à Indianapolis, à Spa qu'à Suzuka.

Une scène à l'entrée du motodrome d'Hockenheim, dimanche matin avant la course allemande du championnat du monde, j'attends dans la file des véhicules à contrôler. Tout à coup, une silhouette sort de la forêt, uniquement vêtue d'un slip et d'adilettos, une bouteille de bière dans la main droite, le regard vitreux. L'homme se dirige en titubant vers ma voiture, s'arrête brusquement, puis hurle : "SCHUMIIIIIIIII !" Pour ensuite disparaître sans un mot dans la verdure de la forêt. Je ne suis pas sûr qu'il ait assisté au Grand Prix de l'après-midi.



La patience n'est pas le point fort d'un pilote de course. Selon la légende, Michael Schumacher était en retard sur le chemin de l'aéroport et aurait proposé au chauffeur de taxi : "Echangeons nos places". Nous en sommes sûrs : le pilote en parle encore aujourd'hui à ses petits-enfants.



Personne ne peut célébrer de tels succès sans être animé par l'ambition jusqu'à la dernière fibre. Karl Wendlinger, alors pilote junior chez Mercedes comme Schumi, m'a dit un jour : "À l'époque, Michael s'énervait terriblement s'il perdait une seule partie de ping-pong".



Pendant des années, les fans de l'émission culte "Top Gear" se sont demandés qui pouvait bien être "The Stig", le mystérieux pilote d'essai au casque blanc. Les spectateurs ont complètement flippé dans le studio lorsqu'il a soulevé son casque et que le sourire de Michael Schumacher est apparu ! Il s'agissait toutefois d'une blague des producteurs britanniques et du champion du monde. The Stig étaient en réalité Perry McCarthy et Ben Collins, l'identité du troisième Stig (depuis 2010) reste secrète.



Les caractères chinois sur le casque de Michael Schumacher représentaient les noms de son épouse Corinna et de ses enfants Gina-Maria et Mick.



Michael Schumacher était considéré comme un modèle de forme physique à une époque où la plupart des pilotes ne prenaient pas l'entraînement au sérieux. Des adversaires comme Damon Hill s'étonnaient après une course : "Ce type ne transpire même pas !"



Pour de nombreux fans, Michael Schumacher n'est rien d'autre qu'un héros. Mais le septuple champion a lui-même déclaré : "Le statut de héros me met mal à l'aise. Je n'apprécie guère une certaine hystérie autour de ma personne".



Déjà en tant que pilote de Grand Prix établi, mais pas encore en tant que champion du monde, on ne mettait pas de babioles chics sous le sapin de Noël. Schumacher souhaitait un dictionnaire technique allemand-anglais.



Sur la piste de course, Michael Schumacher ne craignait pas le duel En dehors de la piste, il n'était cependant pas un bagarreur. "J'ai toujours trouvé que c'était un signe de faiblesse de se battre".



Première voiture : une Fiat 500. Première sortie en voiture : dans le jardin de son oncle. Premier résultat : un crash-test.



Se non è vero, è ben trovato, disent les Italiens, c'est-à-dire : si ce n'est pas vrai, au moins c'est bien inventé. Un jour, un journal italien a affirmé que l'amateur de pâtes Michael Schumacher avait englouti huit tonnes de pâtes au cours de sa carrière en GP. Waouh, quel chiffre, huit tonnes, powzblitz ! Nous avons fait un petit calcul, si vous le permettez : 125 grammes par assiette, cela fait 64.000 portions, divisées par (pause comprise) 22 années de Formule 1 à 365 jours, nous arriverions alors à près de huit fois des pâtes par jour ...



Bernie Ecclestone, qui a longtemps promu la Formule 1, a dit un jour : "La Formule 1 a besoin d'un Allemand, d'un Noir et d'une femme". Le destin nous a offert Michael Schumacher et Lewis Hamilton, nous attendons encore la femme.



Schumi ne rêvait pas de Formule 1 quand il était petit, il n'y avait pas de plan. "En karting, je n'avais aucune idée de ce qu'était une course automobile. Quand quelqu'un m'a demandé un jour si je ne voulais pas essayer une Formule Ford, je lui ai répondu : "C'est quoi ?".



Il y avait d'innombrables articles pour fans portant l'étiquette Michael Schumacher. Le plus curieux était peut-être celui qu'un journaliste japonais avait installé dans le centre de presse de Suzuka : La réplique en plastique de la tête de Michael Schumacher - comme lampe de chevet.



Schumacher en voiture de course, c'est le rouge de Ferrari ou l'éclat d'une flèche d'argent. Mais l'auriez-vous su ? En 1997, à Fiorano, Schumi était assis dans une Sauber, à Estoril en 1994 dans une Ligier.



L'adversaire préféré de Michael Schumacher était Mika Häkkinen. Schumi parle de Mika : "C'était du sport automobile pur, sans animosité. Pas de piques dans les médias, pas de mots méchants, pas de combines. S'il y avait quelque chose entre nous, nous en parlions et c'était fini".



A l'époque où il était pilote de GP Mercedes, nous avons trouvé dans l'annuaire téléphonique en Allemagne 206 personnes portant le nom de Michael Schumacher, contre 26 en Suisse.



Où Michael Schumacher aurait-il été transféré en cas de rapatriement ? Schumi dans le journal interne de Benetton de l'époque, "The Brief" : "En Ecosse au 14e siècle. J'adore les films comme 'Highlander' ou 'Braveheart'. Le paysage est tout simplement magnifique - si aride et impressionnant. Il devait être le plus beau lorsque les voitures ne venaient pas encore troubler la tranquillité".



Bien sûr, la vitesse de Michael Schumacher était une incitation à la plaisanterie. Donc - Schumi et Mika Häkkinen voyagent à travers l'Inde et passent la nuit sous la tente. Pendant la nuit, le Finlandais est réveillé par du bruit. Il sort la tête de la tente et voit Schumacher se précipiter autour de la tente, poursuivi par un tigre. Mika après une seconde de frayeur : "Michael, cours plus vite, le tigre va te rattraper !" Schumi, légèrement essoufflé : "Ce n'est pas grave, j'ai trois tours d'avance".



L'un des premiers sponsors de la Formule 3 était "Chiquita". C'est pourquoi il y avait des bananes au petit-déjeuner, comme en-cas, au déjeuner et le soir. Schumi lui-même allait chercher deux caisses de bananes chez des commerçants avant chaque course.



Une autre blague de Schumi vous tente ? James Bond se rend au travail au volant de son Aston Martin. Arrivé au siège du MI5, il coince une note sous l'essuie-glace : "Inutile de voler, 007". Lorsqu'il revient au parking après le travail, la voiture a disparu. Sur le mur derrière, il y a un mot : "Poursuivre ne sert à rien, Schumi".



Celui qui roule plus vite avec des pneus de karting récupérés dans une poubelle que ses adversaires sur du caoutchouc frais n'est pas seulement un coureur surdoué, il est aussi en avance sur son temps en matière de recyclage.



Dans "Astérix aux Jeux olympiques", Michael Schumacher a fait une apparition en tant que personnage de bande dessinée. Bien sûr, lors d'une course de chars, où d'autre ?



Personne n'a formulé cela plus joliment. L'ancienne journaliste Sabine Kehm, aujourd'hui manager de Michael Schumacher, a écrit dans un article de journal primé : "Si la Formule 1 est l'univers, alors Michael Schumacher est le soleil".