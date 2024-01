Michael Schumacher compie 55 anni: pensieri malinconici

Il 3 gennaio 2024 Michael Schumacher compirà 55 anni. Non si sa come trascorrerà questo giorno. Non si sa esattamente come stia. Ma direi che milioni di persone non hanno dimenticato il loro Schumi, anche se non lo hanno più visto dopo il maledetto incidente sugli sci del 29 dicembre 2013, anche se forse non lo vedranno mai più.

"Lontano dagli occhi, lontano dal cuore" è particolarmente vero in Formula 1, dove spesso non c'è spazio per le emozioni in questo business in rapida evoluzione. Ma Michael Schumacher è sempre presente. Lascio correre i miei pensieri e ricordo l'idolo di milioni di persone sotto forma di alcune storie.

Il vecchio amore non arrugginisce mai. Michael Schumacher una volta disse: "Per me una buona giornata consiste nel tornare a casa la sera con il grasso fino ai gomiti". Anche quando era una star della Formula 1, Schumi scendeva sempre in pista con un kart da corsa e non dimenticava mai le sue radici. Questo atteggiamento con i piedi per terra è uno dei motivi per cui i fan lo amano così tanto.

Il famoso berretto rosso: niente ha illustrato il boom della Formula 1 in Germania meglio della sfilata di Cappuccetti Rossi, presente a Hockenheim come a Indianapolis, a Spa come a Suzuka.

Scena all'ingresso del Motodrom di Hockenheim, domenica mattina prima della gara tedesca del WRC, sto aspettando in coda i veicoli da controllare. All'improvviso, dalla foresta emerge una figura che indossa solo pantaloni e scarpe da ginnastica, con una bottiglia di birra nella mano destra e gli occhi vitrei. L'uomo barcolla verso la mia auto, si ferma bruscamente, poi grida: "SCHUMIIIIIIIII!". Poi scompare senza parole nel verde della foresta. Non sono sicuro che abbia visto il Gran Premio quel pomeriggio.



La pazienza non è esattamente il punto forte di un pilota. La leggenda narra che Michael Schumacher, in ritardo sulla strada per l'aeroporto, suggerì al tassista: "Scambiamoci di posto". Siamo sicuri che il pilota lo racconta ancora oggi ai suoi nipoti.



Non si possono celebrare tali successi senza essere spinti dall'ambizione fino all'ultima fibra. Karl Wendlinger, all'epoca pilota junior della Mercedes come Schumi, una volta mi disse: "All'epoca, Michael si arrabbiava terribilmente se perdeva una sola partita di ping-pong".



Per anni, i fan del programma cult "Top Gear" si sono chiesti chi potesse essere "The Stig", il misterioso collaudatore con il casco bianco. I telespettatori in studio sono andati completamente fuori di testa quando ha sollevato il casco per rivelare il sorriso di Michael Schumacher! Tuttavia, si trattava di uno scherzo dei produttori britannici e del campione del mondo. Lo Stig era in realtà Perry McCarthy e Ben Collins, mentre l'identità del terzo Stig (dal 2010) rimane un segreto.



I caratteri cinesi sul casco di Michael Schumacher rappresentavano i nomi della moglie Corinna e dei figli Gina-Maria e Mick.



Michael Schumacher era considerato un modello in termini di forma fisica in un'epoca in cui la maggior parte dei piloti non prendeva così seriamente l'allenamento. Avversari come Damon Hill si stupivano dopo una gara: "Quel ragazzo non suda nemmeno!".



Per molti fan, Michael Schumacher non è altro che un eroe. Ma lo stesso sette volte campione ha dichiarato: "Lo status di eroe mi mette a disagio. Posso fare poco con una certa dose di isteria che circonda la mia persona".



Anche se era un pilota affermato nei Gran Premi, ma non ancora un campione del mondo, sotto l'albero di Natale non c'erano gingilli di lusso. Schumacher voleva un dizionario tecnico tedesco-inglese.



In pista, Michael Schumacher non si è mai sottratto a un duello Fuori dalla pista, tuttavia, non era un attaccabrighe. "Ho sempre pensato che combattere fosse un segno di debolezza".



La prima auto: una Fiat 500. Il primo giro: nel giardino dello zio. Il primo risultato: un crash test.



Se non è vero, è ben trovato, dicono gli italiani, cioè: se non è vero, almeno è ben inventato. Un giornale italiano ha affermato che Michael Schumacher, amante della pasta, ne ha mangiate otto tonnellate durante la sua carriera di pilota. Wow, che numero, otto tonnellate, accidenti! Abbiamo fatto qualche rapido calcolo, se non vi dispiace: 125 grammi per piatto, cioè 64.000 porzioni, diviso per (compresa la pausa) 22 anni di Formula 1 a 365 giorni, il che ci dà poco meno di otto porzioni di pasta al giorno...



Lo storico promotore della Formula 1 Bernie Ecclestone una volta disse: "La Formula 1 ha bisogno di un tedesco, un nero e una donna". Il destino ci ha dato Michael Schumacher e Lewis Hamilton, stiamo ancora aspettando la donna.



Schumi non sognava la Formula 1 da giovane, non c'era alcun progetto. "Nel karting non avevo idea delle corse automobilistiche. Quando una volta qualcuno mi ha chiesto se volevo provare una Formula Ford, ho risposto: "Che cos'è?"".



Ci sono stati innumerevoli articoli di fan con l'etichetta Michael Schumacher. Forse il più curioso è stato allestito da un giornalista giapponese nel centro stampa di Suzuka: La replica in plastica della testa di Michael Schumacher - come lampada da comodino.



Schumacher in un'auto da corsa, il rosso della Ferrari o il fascino di una Silver Arrow. Ma l'avreste mai detto? A Fiorano, nel 1997, Schumacher si è presentato a metà prova su una Sauber, a Estoril, nel 1994, su una Ligier.



L'avversario preferito di Michael Schumacher era Mika Häkkinen. Schumi a proposito di Mika: "Quello era puro motorsport senza animosità. Niente screzi con i media, niente parolacce, niente trucchi. Se c'era qualcosa tra noi, ne parlavamo ed era fuori dal mondo".



Durante il suo periodo come pilota della Mercedes GP, abbiamo trovato 206 persone con il nome Michael Schumacher nell'elenco telefonico in Germania e 26 in Svizzera.



Dove sarebbe stato trasferito Michael Schumacher se fosse tornato? Schumi nell'allora giornale interno della Benetton "The Brief": "Nella Scozia del 14° secolo. Adoro film come "Highlander" o "Braveheart". Il paesaggio è semplicemente meraviglioso, così brullo e impressionante. Doveva essere al massimo della sua bellezza quando nessuna macchina disturbava la pace e la tranquillità".



Naturalmente, la velocità di Michael Schumacher è stata oggetto di scherzi. Schumi e Mika Häkkinen attraversano l'India e pernottano in una tenda. Durante la notte, il finlandese viene svegliato da un rumore. Sporge la testa fuori dalla tenda e vede Schumacher che corre intorno alla tenda, inseguito da una tigre. Mika, dopo un momento di shock: "Michael, corri più veloce, la tigre sta per raggiungerti!". Schumi, leggermente senza fiato: "Non importa, ho tre giri di vantaggio".



Uno dei primi sponsor della Formula 3 fu "Chiquita". Le banane venivano quindi servite a colazione, come spuntino, a pranzo e la sera. Schumi stesso ritirava due scatole di banane dai rivenditori prima di ogni gara.



Volete un'altra barzelletta su Schumi? James Bond va al lavoro con la sua Aston Martin. Quando arriva alla sede dell'MI5, attacca un biglietto sotto il tergicristallo: "Non serve rubare, 007". Quando torna al parcheggio dopo il lavoro, l'auto è sparita. Sul muro dietro c'è un biglietto: "Inutile inseguire, Schumi".



Chiunque guidi più velocemente con i pneumatici da kart presi dalla spazzatura rispetto ai suoi avversari con la gomma fresca, non solo è un pilota di talento, ma è anche in anticipo sui tempi per quanto riguarda il riciclaggio.



Michael Schumacher ha fatto un'apparizione come figura comica in "Asterix ai Giochi Olimpici". Alla corsa delle bighe, naturalmente, e dove se no?



Nessuno l'ha detto meglio. L'ex giornalista Sabine Kehm, ora manager di Michael Schumacher, ha scritto in un pluripremiato servizio giornalistico: "Se la Formula 1 è l'universo, allora Michael Schumacher è il sole".