Michael Schumacher faz 55 anos: Pensamentos de saudade

No dia 3 de janeiro de 2024, Michael Schumacher fará 55 anos. Não se sabe como é que ele vai passar esse dia. Não se sabe exatamente como está. Mas eu diria que milhões de pessoas não esqueceram o seu Schumi, mesmo que não o vejam desde o maldito acidente de esqui de 29 de dezembro de 2013, mesmo que talvez nunca mais o vejam.

"Longe da vista, longe do coração" é especialmente verdadeiro na Fórmula 1, onde muitas vezes não há espaço para emoções neste negócio que se move rapidamente. Mas Michael Schumacher continua presente. Deixo os meus pensamentos livres e recordo o ídolo de milhões sob a forma de algumas histórias.

O amor antigo nunca enferruja. Michael Schumacher disse uma vez: "Para mim, um bom dia consiste em chegar a casa à noite com gordura até aos cotovelos". Mesmo quando era uma estrela da Fórmula 1, Schumi ia constantemente para a pista num kart de corrida e nunca esqueceu as suas raízes. Esta atitude terra a terra é uma das razões pelas quais os fãs gostam tanto dele.

O famoso boné vermelho: nada ilustrou melhor o boom da Fórmula 1 na Alemanha do que o desfile dos Capuchinhos Vermelhos, tão presentes em Hockenheim como em Indianápolis, em Spa como em Suzuka.

Cena à entrada do Motódromo de Hockenheim, na manhã de domingo antes da prova alemã do WRC, estou à espera na fila de veículos a controlar. De repente, uma figura emerge da floresta, vestida apenas com calças e ténis, uma garrafa de cerveja na mão direita, os olhos vidrados. O homem cambaleia em direção ao meu carro, pára bruscamente e grita: "SCHUMIIIIIII!" Depois desaparece sem palavras no verde da floresta. Não tenho a certeza se ele viu o Grande Prémio nessa tarde.



A paciência não é exatamente o ponto forte de um piloto de corridas. Diz a lenda que Michael Schumacher estava atrasado a caminho do aeroporto e sugeriu ao taxista: "Vamos trocar de lugar". Temos a certeza de que o condutor ainda hoje conta a história aos netos.



Ninguém pode celebrar tais sucessos sem ser movido pela ambição até à última fibra. Karl Wendlinger, na altura um piloto júnior da Mercedes como Schumi, disse-me uma vez: "Naquela altura, o Michael ficava terrivelmente chateado se perdesse apenas um jogo de pingue-pongue".



Durante anos, os fãs do programa de culto "Top Gear" ficaram intrigados sobre quem poderia ser "The Stig", o misterioso piloto de testes com o capacete branco. Os telespectadores no estúdio ficaram completamente assustados quando ele levantou o capacete para revelar o sorriso de Michael Schumacher! No entanto, tratava-se de uma brincadeira dos produtores britânicos e do campeão do mundo. O Stig era na realidade Perry McCarthy e Ben Collins, a identidade do terceiro Stig (desde 2010) permanece em segredo.



Os caracteres chineses no capacete de Michael Schumacher representavam os nomes da sua mulher Corinna e dos seus filhos Gina-Maria e Mick.



Michael Schumacher era considerado um modelo em termos de forma física, numa altura em que a maioria dos pilotos não levava o treino tão a sério. Adversários como Damon Hill ficavam espantados depois de uma corrida: "O tipo nem sequer transpira!"



Para muitos fãs, Michael Schumacher é nada menos do que um herói. Mas o próprio sete vezes campeão afirmou: "O estatuto de herói deixa-me desconfortável. Pouco posso fazer com uma certa histeria em torno da minha pessoa."



Mesmo sendo um piloto de corridas de Grand Prix estabelecido, mas ainda não um campeão mundial, não havia bugigangas extravagantes debaixo da árvore de Natal. Schumacher queria um dicionário técnico alemão-inglês.



Na pista, Michael Schumacher nunca se esquivou a um duelo Fora da pista, no entanto, não era um lutador. "Sempre achei que lutar era um sinal de fraqueza."



O primeiro carro: um Fiat 500. O primeiro passeio: no jardim do seu tio. O primeiro resultado: um teste de colisão.



Se non è vero, è ben trovato, dizem os italianos, o que significa: se não é verdade, pelo menos é bem inventado. Um jornal italiano afirmou uma vez que o amante de massa Michael Schumacher tinha comido oito toneladas de massa durante a sua carreira no GP. Ena, que número, oito toneladas, caramba! Fizemos umas contas rápidas, se não se importam: 125 gramas por prato, ou seja, 64 000 porções, divididas por (incluindo o intervalo) 22 anos de Fórmula 1, ou seja, 365 dias, o que nos dá pouco menos de oito porções de massa por dia...



Bernie Ecclestone, promotor de longa data da Fórmula 1, disse uma vez: "A Fórmula 1 precisa de um alemão, um negro e uma mulher". O destino deu-nos Michael Schumacher e Lewis Hamilton, mas ainda estamos à espera da mulher.



Schumi não sonhava com a Fórmula 1 quando era jovem, não havia nenhum plano. "No karting, não tinha qualquer ideia sobre o automobilismo. Quando alguém me perguntou se eu queria testar um Fórmula Ford, eu respondi: 'O que é isso?



Havia inúmeros artigos de fãs com o nome de Michael Schumacher. Talvez o mais curioso tenha sido montado por um jornalista japonês no centro de imprensa de Suzuka: A réplica de plástico da cabeça de Michael Schumacher - como um candeeiro de cabeceira.



Schumacher num carro de corrida, é o vermelho da Ferrari ou o glamour de um Silver Arrow. Mas será que sabia? Em Fiorano 1997, Schumacher sentou-se a meio do teste num Sauber, no Estoril 1994 num Ligier.



O adversário preferido de Michael Schumacher era Mika Häkkinen. Schumi sobre Mika: "Foi um desporto motorizado puro, sem animosidade. Nada de queixas nos media, nada de palavrões, nada de truques. Se havia alguma coisa entre nós, falávamos sobre isso e não havia nada no mundo."



Durante o seu tempo como piloto da Mercedes GP, encontrámos 206 pessoas com o nome Michael Schumacher na lista telefónica da Alemanha e 26 na Suíça.



Para onde é que Michael Schumacher teria sido transferido se tivesse regressado? Schumi no então jornal interno da Benetton "The Brief": "Para a Escócia do século XIV. Adoro filmes como "Highlander" ou "Braveheart". A paisagem é simplesmente maravilhosa - tão árida e impressionante. Deve ter sido a mais bela quando nenhum carro perturbava a paz e o sossego".



Claro que a velocidade de Michael Schumacher foi o alvo das piadas. Schumi e Mika Häkkinen estão a viajar pela Índia e passam a noite numa tenda. Durante a noite, o finlandês é acordado por um barulho. Mika tira a cabeça para fora da tenda e vê Schumacher a correr à volta da tenda, perseguido por um tigre. Mika, depois de um momento de choque: "Michael, corre mais depressa, o tigre está quase a apanhar-te!" Schumi, um pouco sem fôlego: "Não importa, tenho uma vantagem de três voltas".



Um dos primeiros patrocinadores da Fórmula 3 foi a "Chiquita". Assim, as bananas são servidas ao pequeno-almoço, ao lanche, ao almoço e à noite. O próprio Schumi ia buscar duas caixas de bananas aos vendedores antes de cada corrida.



Mais uma anedota do Schumi? James Bond vai para o trabalho no seu Aston Martin. Quando chega à sede do MI5, coloca uma nota debaixo do limpa para-brisas: "Não vale a pena roubar, 007". Quando regressa ao parque de estacionamento depois do trabalho, o carro desapareceu. Há uma nota na parede atrás dele: "Não vale a pena perseguir, Schumi."



Qualquer pessoa que conduza mais depressa com pneus de kart do caixote do lixo do que os seus adversários com borracha nova não é apenas um piloto talentoso, mas também está à frente do seu tempo no que diz respeito à reciclagem.



Michael Schumacher fez uma aparição como figura cómica em "Astérix nos Jogos Olímpicos". Na corrida de bigas, claro, onde mais?



Ninguém o disse melhor. A ex-jornalista Sabine Kehm, atual empresária de Michael Schumacher, escreveu numa reportagem premiada de um jornal: "Se a Fórmula 1 é o universo, então Michael Schumacher é o sol".