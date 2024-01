Mick Schumacher : l'ancien patron de Ferrari est déçu

Luca Cordero di Montezemolo, directeur de course de Ferrari en 1974 avec le duo Niki Lauda et Clay Regazzoni et président de Ferrari de 1991 à 2014 : à la tête de l'écurie la plus célèbre du monde, il a été fêté comme une rock star à Monza, mais aujourd'hui, le charismatique manager s'est un peu calmé.

Le Bolonais intervient de temps en temps sur son sujet favori, Ferrari, ou lorsqu'on lui parle de l'inoubliable Michael Schumacher, qui a réalisé chez Ferrari, avec Luca, la plus longue série de succès du constructeur italien. A cette occasion, Montezemolo a également parlé chez nos collègues de la Gazzetta dello Sport de l'ancien jeune pilote Ferrari Mick Schumacher, qui a quitté l'académie de pilotage Ferrari fin décembre 2022.

Luca Montezemolo déclare : "Je suis déçu que Mick Schumacher ne soit pas devenu le troisième pilote de Ferrari. Il aurait été parfait pour ce poste".

Au lieu de cela, le chef d'équipe de Mercedes, Toto Wolff, n'a pas hésité longtemps. Il s'est assuré les services du jeune Schumacher, qui a travaillé comme réserviste chez McLaren et Mercedes en 2023, mais qui n'a pas participé à un GP.

L'été dernier, Wolff s'enthousiasmait : "Mick est un type fabuleux. Non seulement je pense qu'il est un bon pilote de course, mais Mick incarne aussi les bonnes valeurs".



Selon Wolff, Schumacher a joué un rôle essentiel dans les progrès imposants réalisés par Mercedes durant la saison GP 2023 : "Mick a contribué de manière décisive à améliorer les performances de la voiture en travaillant toute la nuit dans le simulateur, du vendredi au samedi. Cela a fait une réelle différence sur la piste".



En 2024, Mick Schumacher restera le troisième homme de Mercedes aux côtés de Lewis Hamilton et George Russell, en plus de participer à des courses d'endurance avec Alpine.





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island