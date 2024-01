Mick Schumacher: l'ex capo della Ferrari è deluso

Luca Cordero di Montezemolo, direttore sportivo della Ferrari nel 1974 con il duo Niki Lauda e Clay Regazzoni e presidente della Ferrari dal 1991 al 2014: come capo della scuderia più famosa del mondo è stato celebrato come una rockstar a Monza, ma oggi il carismatico manager è diventato un po' più silenzioso.

Di tanto in tanto, il bolognese parla del suo argomento preferito, la Ferrari, o quando gli viene chiesto dell'indimenticato Michael Schumacher, che con Luca ha ottenuto la più lunga serie di successi per gli italiani alla Ferrari. Montezemolo ha parlato con i colleghi della Gazzetta dello Sport anche dell'ex pilota junior della Ferrari Mick Schumacher, che si è ritirato dall'accademia piloti Ferrari a fine dicembre 2022.

Luca Montezemolo ha dichiarato: "Sono deluso che Mick Schumacher non sia diventato il terzo pilota della Ferrari. Sarebbe stato perfetto per questo lavoro".

Invece, il boss della Mercedes Toto Wolff non ha esitato. Si è assicurato i servizi del giovane Schumacher, che ha lavorato come pilota di riserva per McLaren e Mercedes nel 2023, ma non ha potuto correre il GP.

La scorsa estate, Wolff ha dichiarato: "Mick è un ragazzo meraviglioso. Non solo penso che sia un buon pilota, ma Mick incarna anche i giusti valori".



Secondo Wolff, Schumacher ha svolto un ruolo significativo negli impressionanti progressi della Mercedes durante la stagione del GP 2023: "Il lavoro notturno di Mick al simulatore dal venerdì al sabato è stato fondamentale per contribuire a migliorare le prestazioni della vettura. Questo ha fatto davvero la differenza in pista".



Nel 2024, Mick Schumacher rimarrà il terzo uomo della Mercedes al fianco di Lewis Hamilton e George Russell e guiderà anche le gare di durata con Alpine.





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito Internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Jeddah Corniche Circuit, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas