Mick Schumacher: O antigo patrão da Ferrari está desiludido

Luca Cordero di Montezemolo, diretor de corridas da Ferrari em 1974 com a dupla Niki Lauda e Clay Regazzoni e Presidente da Ferrari de 1991 a 2014: como chefe da equipa de corridas mais famosa do mundo, foi celebrado como uma estrela de rock em Monza, mas hoje o carismático gestor tornou-se um pouco mais silencioso.

De vez em quando, o homem de Bolonha fala sobre o seu tema preferido, a Ferrari, ou quando lhe perguntam sobre o inesquecível Michael Schumacher, que alcançou a mais longa série de sucessos para os italianos na Ferrari com Luca. Montezemolo também falou com os nossos colegas da Gazzetta dello Sport sobre o antigo piloto júnior da Ferrari, Mick Schumacher, que se retirou da academia de pilotos da Ferrari no final de dezembro de 2022.

Luca Montezemolo diz: "Estou desapontado por Mick Schumacher não se ter tornado o terceiro piloto da Ferrari. Ele teria sido perfeito para o cargo".

Em vez disso, o chefe de equipa da Mercedes, Toto Wolff, não hesitou. Garantiu os serviços do jovem Schumacher, que trabalhou como piloto de reserva para a McLaren e a Mercedes em 2023, mas não chegou a correr no GP.

No verão passado, Wolff entusiasmou-se: "O Mick é um tipo maravilhoso. Não só acho que ele é um bom piloto de corridas, como também encarna os valores correctos".



De acordo com Wolff, Schumacher desempenhou um papel significativo no impressionante progresso da Mercedes durante a temporada do GP de 2023: "O trabalho noturno do Mick no simulador de sexta-feira para sábado foi crucial para ajudar a melhorar o desempenho do carro. Isso fez uma verdadeira diferença na pista".



Em 2024, Mick Schumacher continuará a ser o terceiro homem da Mercedes ao lado de Lewis Hamilton e George Russell e também conduzirá corridas de resistência com a Alpine.





