Los rivales de Red Bull Racing: Por qué copiar no tiene sentido

Para Christian Horner, director del equipo Red Bull Racing, una cosa es segura: "El mayor reconocimiento a tus rivales es que copien tu coche de carreras".

Después de que RBR ganara 21 de las 22 carreras de la temporada de GP de 2023, podemos suponer que es así: En unas semanas, veremos alguna que otra calcomanía de Red Bull Racing. Pero según Matt Harman, Jefe de Ingeniería de la escudería de Fórmula 1 Alpine, copiar no servirá de nada.

El inglés afirma: "Hemos comprendido por qué el Red Bull Racing RB19 ha sido un coche de carreras tan sobresaliente. Y creemos que también nos hemos dado cuenta de por qué ciertos elementos han funcionado en otros coches. Cuando ves esos planteamientos, tienes que ser capaz de entender por qué los ingenieros llegaron a esas soluciones."

"Pero en última instancia, si te limitas a copiar a tus rivales, siempre estarás un paso por detrás de ellos. Nos gusta inspirarnos, pero tenemos que encontrar nuestro propio camino".



"Al desarrollar el nuevo vehículo, pensamos en 2024 y 2025. Porque en 2026 tendremos una nueva generación de coches de Gran Premio, y el desarrollo aerodinámico de estos corredores requerirá mucho tiempo de túnel de viento. Hay que pensar con más antelación de lo habitual".



En lo que Matt Harman y sus colegas han estado trabajando de forma prioritaria: El modelo A523 tenía un rendimiento demasiado irregular, especialmente en pistas que requieren poca carga aerodinámica, es decir, donde las alas se colocan planas, que es donde el Blue flaqueaba. Alpine, por otro lado, se mostró fuerte en pistas con mucha carga aerodinámica: Esteban Ocon empezó el GP de Mónaco en tercera posición y también fue tercero en la carrera. Pierre Gasly terminó tercero en la carrera en mojado de Zandvoort.



En el final del Campeonato del Mundo en Abu Dhabi, el director del equipo Alpine, Bruno Famin, resumió: "Por supuesto que no estamos donde nos gustaría estar. Pero todos los cambios a mitad de temporada se introdujeron para sacar más partido a la gente. La gente es más libre para hacer sugerencias. En la primera mitad de la temporada no fuimos lo bastante audaces en muchos aspectos, y eso tenía que cambiar. Y eso también se reflejó en la cosecha de puntos".



"Cuando vemos lo alta que es la densidad de potencia en la Fórmula 1, tienes que sacar lo mejor de la gente y del material en cada fin de semana de GP. Y no lo hemos hecho. Me doy cuenta de que tenemos todas las bases en términos de infraestructura y experiencia para tener mucho más éxito. El talento está ahí. Sólo tenemos que conseguir traducir este alto nivel de talento en un coche de carreras mejor".





Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP de Bahrein, Circuito Internacional de Bahrein, Sakhir

09.03. GP de Arabia Saudí, Circuito Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP de Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP de Japón, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de China, Circuito Internacional de Shanghai, Shanghai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Mónaco, Circuito de Mónaco, Montecarlo

09.06. GP de Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de España, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP de Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Gran Bretaña, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hungría, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP de los Países Bajos, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP de Azerbaiyán, Circuito de la ciudad de Bakú, Bakú

22.09. GP de Singapur, Circuito urbano de Marina Bay, Singapur

20.10. GP de Austin, Circuito de las Américas, Austin

27.10. GP de México, Autódromo Hermann Rodríguez, Ciudad de México

03.11. GP de Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito urbano de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Yas Island