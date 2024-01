Adversaire de Red Bull Racing : pourquoi copier est inutile

Pour Christian Horner, directeur de l'équipe Red Bull Racing, une chose est sûre : "La plus grande reconnaissance de vos rivaux est qu'ils copient votre voiture de course".

Après que RBR a remporté 21 des 22 courses de la saison GP 2023, nous pouvons nous attendre à ce que cela se produise : Dans quelques semaines, nous découvrirons l'un ou l'autre décalque de Red Bull Racing. Mais selon Matt Harman, chef technique de l'écurie de Formule 1 Alpine, copier ne sert à rien.

L'Anglais déclare : "Nous avons compris pourquoi la Red Bull Racing RB19 a été une si excellente voiture de course. Et nous pensons que nous avons aussi compris pourquoi certains éléments ont fonctionné sur d'autres voitures. Quand tu vois de telles approches, tu dois pouvoir comprendre pourquoi les ingénieurs sont arrivés à ces solutions".

"Mais en fin de compte, si tu ne fais que copier les rivaux, tu auras toujours un temps de retard sur eux. Nous aimons être inspirés, mais nous devons trouver notre propre voie".



"Lors du développement de la nouvelle voiture, nous avons pensé à 2024 et à 2025. Car en 2026, nous aurons une nouvelle génération de voitures de Grand Prix et le développement aérodynamique de ces bolides nécessitera beaucoup de temps en soufflerie. Il faut penser plus loin que d'habitude".



Ce sur quoi Matt Harman et ses collègues ont travaillé en priorité : Le modèle A523 fonctionnait de manière trop inconstante, surtout sur les circuits qui nécessitent peu d'appui, c'est-à-dire où l'on roule avec les ailes aplaties, là où les bleus faiblissaient. En revanche, Alpine s'est montrée forte sur les pistes à fort appui - Esteban Ocon a commencé le GP de Monaco en troisième position et s'est également classé troisième en course. Pierre Gasly a terminé troisième dans la course sous la pluie de Zandvoort.



Dans le cadre de la finale du championnat du monde d'Abu Dhabi, le directeur de l'équipe Alpine Bruno Famin a fait le bilan : "Bien sûr, nous ne sommes pas là où nous aimerions être. Mais tous les changements de mi-saison ont été initiés pour tirer davantage des gens. Les gens sont plus libres de faire des propositions. Nous n'avons pas été assez courageux à bien des égards durant la première moitié de la saison, il fallait que cela change. Et cela s'est vu au niveau des points".



"Si nous considérons à quel point la densité de performance est élevée en Formule 1, tu dois tirer le meilleur des gens et du matériel à chaque week-end de GP. Et c'est ce que nous n'avons pas fait. Je suis conscient qu'en termes d'infrastructure et d'expertise, nous avons toutes les bases pour être nettement plus performants. Le talent est là. Nous devons seulement réussir à transformer ce haut niveau de talent en une meilleure voiture de course".





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island