Gli avversari di Red Bull Racing: perché copiare è inutile

Per il Team Principal di Red Bull Racing Christian Horner, una cosa è certa: "Il massimo riconoscimento dei tuoi rivali è che copiano la tua macchina da corsa".

Dopo che la RBR ha vinto 21 gare su 22 nella stagione del GP 2023, possiamo presumere che sia così: Tra qualche settimana, vedremo una o due decalcomanie Red Bull Racing. Ma secondo Matt Harman, responsabile dell'ingegneria della scuderia di Formula 1 Alpine, copiare non servirà a nulla.

L'inglese dice: "Abbiamo capito perché la Red Bull Racing RB19 è stata un'auto da corsa così eccezionale. E crediamo di aver capito anche perché alcuni elementi hanno funzionato su altre vetture. Quando si vedono questi approcci, bisogna essere in grado di capire perché gli ingegneri hanno trovato queste soluzioni".

"Ma alla fine, se ci si limita a copiare i rivali, si rimane sempre un passo indietro rispetto a loro. Ci piace ispirarci, ma dobbiamo trovare la nostra strada".



"Quando abbiamo sviluppato il nuovo veicolo, abbiamo pensato al 2024 e al 2025. Perché nel 2026 avremo una nuova generazione di auto da Gran Premio e lo sviluppo aerodinamico di queste vetture richiederà molto tempo in galleria del vento. Bisogna pensare più avanti del solito".



Matt Harman e i suoi colleghi hanno lavorato su questo aspetto come priorità: Il modello A523 si comportava in modo troppo incoerente, soprattutto su tracciati che richiedono poca deportanza, cioè dove le ali sono posizionate in piano, ed è qui che la Blue si è indebolita. Alpine, invece, si è dimostrata forte sui tracciati con elevata deportanza: Esteban Ocon ha iniziato il GP di Monaco al terzo posto e ha conquistato il terzo posto in gara. Pierre Gasly è arrivato terzo nella gara bagnata di Zandvoort.



In occasione della finale del Campionato del Mondo ad Abu Dhabi, il Team Principal Alpine Bruno Famin ha riassunto: "Naturalmente non siamo dove vorremmo essere. Ma tutti i cambiamenti a metà stagione sono stati introdotti per ottenere di più dalle persone. Le persone sono più libere di dare suggerimenti. Nella prima metà della stagione non siamo stati abbastanza coraggiosi in molte aree e questo doveva cambiare. E questo si è riflesso anche sul bottino di punti".



"Se consideriamo l'elevata densità di potenza della Formula 1, è necessario ottenere il meglio dalle persone e dai materiali in ogni weekend del GP. E noi non ci siamo riusciti. Mi rendo conto che abbiamo tutte le basi in termini di infrastrutture e competenze per avere molto più successo. Il talento c'è. Dobbiamo solo riuscire a tradurre questo alto livello di talento in una macchina da corsa migliore".





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito Internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Jeddah Corniche Circuit, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas