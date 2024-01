Oponentes da Red Bull Racing: Porque é que copiar não faz sentido

Para o chefe de equipa da Red Bull Racing, Christian Horner, uma coisa é certa: "O maior reconhecimento dos teus rivais é que eles copiam o teu carro de corrida."

Depois de a RBR ter ganho 21 das 22 corridas da época de 2023, podemos assumir que é esse o caso: Dentro de algumas semanas, veremos um ou dois decalques da Red Bull Racing. Mas, de acordo com Matt Harman, chefe de engenharia da equipa de corrida de Fórmula 1 Alpine, copiar não vai ajudar.

O inglês afirma: "Percebemos porque é que o Red Bull Racing RB19 tem sido um carro de corrida tão extraordinário. E acreditamos que também percebemos porque é que certos elementos funcionaram noutros carros. Quando vemos estas abordagens, temos de ser capazes de compreender porque é que os engenheiros chegaram a essas soluções".

"Mas, em última análise, se nos limitarmos a copiar os nossos rivais, estaremos sempre um passo atrás deles. Gostamos de nos inspirar, mas temos de encontrar o nosso próprio caminho."



"Quando desenvolvemos o novo veículo, estávamos a pensar em 2024 e 2025. Porque em 2026 teremos uma nova geração de carros de Grande Prémio e o desenvolvimento aerodinâmico destes pilotos exigirá muito tempo em túnel de vento. É preciso pensar com mais antecedência do que o habitual".



É nisso que Matt Harman e os seus colegas têm estado a trabalhar prioritariamente: O modelo A523 teve um desempenho demasiado inconsistente, especialmente em pistas que exigem pouca força descendente, ou seja, onde as asas estão planas, que é onde o Blue enfraqueceu. A Alpine, por outro lado, foi forte em pistas com elevada força descendente - Esteban Ocon começou o GP do Mónaco em terceiro lugar e também ficou em terceiro lugar na corrida. Pierre Gasly terminou em terceiro na corrida molhada em Zandvoort.



No final do campeonato do mundo em Abu Dhabi, o Diretor da Equipa Alpine, Bruno Famin, resumiu: "É claro que não estamos onde gostaríamos de estar. Mas todas as alterações efectuadas a meio da época foram introduzidas para tirar mais partido das pessoas. As pessoas têm mais liberdade para fazer sugestões. Não fomos suficientemente ousados em muitas áreas na primeira metade da época, e isso tinha de mudar. E isso também se reflectiu nos pontos conquistados".



"Quando olhamos para a alta densidade de potência na Fórmula 1, temos de tirar o melhor partido das pessoas e do material em cada fim de semana de GP. E nós não fizemos isso. Percebo que temos todas as bases em termos de infra-estruturas e conhecimentos para sermos muito mais bem sucedidos. O talento está lá. Só temos de conseguir traduzir este elevado nível de talento num melhor carro de corrida."





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrein, Circuito Internacional do Bahrein, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas