Danica Patrick: Nuevo contrato con Sky, a pesar de la polémica

British Sky sigue contando con los ex pilotos de carreras Martin Brundle, Nico Rosberg, Jenson Button y Damon Hill, y la ex piloto de IndyCar Danica Patrick también ha recibido un nuevo contrato.

Los colegas británicos de Sky seguirán contando con sus ex pilotos en la próxima temporada de GP: Martin Brundle seguirá comentando la clasificación y las carreras con David Croft, mientras que Jenson Button, Nico Rosberg, Naomi Schiff, Anthony Davidson, Damon Hill, Karun Chandhok y Bernie Collins también seguirán a bordo como expertos en Fórmula 1. Y la estadounidense Danica Patrick también se pondrá delante de las cámaras de Sky durante siete fines de semana de GP en 2024.

Esta decisión no está exenta de polémica entre los aficionados. Después de todo, la ex piloto de IndyCar y NASCAR, de 41 años, ha provocado algunas reacciones fuertes en 2023. Sobre todo cuando en julio le preguntaron por qué hacía años que no teníamos una mujer en la Fórmula 1.

Durante el GP de Hungría, Danica dijo: "Yo siempre digo: hacen falta cien tíos para encontrar un buen piloto. Y luego, lógicamente, también hacen falta cien chicas. Pero la probabilidad es menor porque tenemos menos chicas en este deporte".

Este razonamiento es comprensible, pero lo que Patrick dijo a continuación causó un gran revuelo en las redes sociales.



"La conclusión es que este deporte es intrínsecamente masculino. Es agresivo. Tienes que mantener un coche de carreras bajo control y no sólo eso. También hay una actitud mental que no encaja con la mente femenina".



Un momento, ¿qué?



Patrick explica: "Recuerdo cómo solía reaccionar cuando alguien intentaba complicarme la vida. Me ponía en modo agresivo, en modo asesino. Tienes que querer demostrárselo, y ésa no es la típica reacción femenina. Hablé con muchas amigas y siempre me decían: 'Yo no pienso así'".



Muchos fans no estaban de acuerdo con Patrick, dos ejemplos. Mike Channel escribió: "Lo siento, pero la precisión, la orientación al objetivo, el impulso interior, no son sólo cualidades masculinas".



Y Ruth Barton tuiteó: "Las chicas necesitan modelos a seguir. Y no alguien que les diga que hay que ser agresivo en la Fórmula 1 y que eso no es femenino". Las declaraciones de Danica son un revés para el feminismo".



Otros aficionados a la Fórmula 1 se mostraron de acuerdo con Danica Patrick. El tema sigue siendo controvertido.





Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP de Bahréin, Circuito Internacional de Bahréin, Sakhir

09.03. GP de Arabia Saudí, Circuito Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP de Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP de Japón, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de China, Circuito Internacional de Shanghai, Shanghai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Mónaco, Circuito de Mónaco, Montecarlo

09.06. GP de Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de España, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP de Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Gran Bretaña, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hungría, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP de los Países Bajos, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP de Azerbaiyán, Circuito de la ciudad de Bakú, Bakú

22.09. GP de Singapur, Circuito urbano de Marina Bay, Singapur

20.10. GP de Austin, Circuito de las Américas, Austin

27.10. GP de México, Autódromo Hermann Rodríguez, Ciudad de México

03.11. GP de Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito urbano de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Yas Island